Давос, мы тебя теряем: почему форум уже не важен Трампу и другим лидерам

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон заявили, что не поедут на Всемирный экономический форум, который пройдет 22-25 января в швейцарском Давосе. О том, почему этот форум теряет свое значение в мировой экономике, и почему участие в нем Украины не имеет никакого значения, "Апострофу" рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

По большому счету, здесь нужно смотреть на изменение общего экономического мейнстрима, который сейчас развивается в антиглобалистском ключе. То есть, например, форум в Давосе был максимально популярен до 2008 года, когда казалось, что пресловутая рука рынка может отрегулировать любые проблемы, а главные ее задачи – максимальное стирание границ между крупнейшими экономиками мира, поглощение развитыми странами менее развитых региональных соседей. То есть это вся палитра глобалистских экономических макроэкономических теорий, которые в свое время разрабатывались Римским клубом, и которые заключались в основе так называемого вашингтонского консенсуса о том, как должны трансформироваться экономики развивающихся стран.

После 2008 года глобалистские тенденции значительно ослабли, а после событий в США, где победил Трамп, после событий во Франции, становится очевидным, что мировая экономика будет развиваться по пути дефрагментированного глобализма. Будут сохраняться крупные региональные рынки, крупные региональные объединения стран, но они будут достаточно жестко сегментироваться и обосабливаться друг от друга на базе своих экономических интересов.

Соответственно, сейчас значительно ослабла ценность площадок, которые раньше использовались в качестве ускорения, слияния и сокращения тех черт, которые отличали те или иные экономики. Развивающиеся страны переходят к так называемому Пекинскому консенсусу. Поэтому сейчас большее значение будут приобретать именно региональные дискусионные площадки. Сейчас подобные возникают в Азии, где инициатором их создания является Китай, или же европейские площадки в лице наднациональных надстроек, свои площадки есть и в Латинской Америке. И эти площадки будут приобретать все большее значение. А такая глобалистская площадка как Давос в ближайшие годы потеряет свою роль.

Даже такая традиционно глобалистская страна как США, которая раньше была флагманом глобалистских тенденций, сейчас переходит к политике экономического изоляционизма и протекционизма. Штаты фактически возвращаются к тем годам, которые предшествовали временам великой депрессии. С этого великая депрессия в прошлом веке и началась. И если уже США заговорили о протекционизме и изоляционизме, то что уже говорить о развивающихся странах – том же Китае.

И если в США антиглобализм пошел сверху вниз – то есть Трамп сейчас пытается навязать диалоги обществу – то во Франции диалоги идут снизу вверх. Во главе Франции абсолютно глобалистский президент, который связан с крупным международным финансовым капиталом и был рупором всех глобалистских течений. Но под давлением снизу он вынужден, если не поменять свою риторику, то не посещать такие глобалистские форумы как Давос.

Как реагировать Украине

Украине пока бессмысленно как-то реагировать, потому что за последние несколько лет Украина утратила свою субъектность во всех элементах внутренней и внешней политики, включая экономическую. Экономическая политика Украины сейчас пишется не в Киеве, а Вашингтоне, когда составляется меморандум о сотрудничестве с МВФ.

Участие президента Украины Петра Порошенко в ежегодном заседании Всемирного экономического форума 2017 в Давосе, Швейцария, 17-20 января 2017 Фото: EPA

Если бы Украина сейчас вернула свою субъектность как страна, которая формирует свою суверенную экономическую политику, в этом случае, оценив сложившуюся ситуацию в Давосе, Украина попыталась бы найти свою региональную площадку или инициировать создание новой площадки. Возможно, это мог быть балто-черноморский союз, возможно, Украине стоило бы взять пример той же Беларуси и активно пытаться продвигать свои интересы во взаимоотношениях с Китаем. Например, активное участие в проекте Нового шелкового пути. Та же Беларусь является участником Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который уже успели окрестить азиатским МВФ. Украина так и не стала участником этого банка.

Стоит отметить, что одним из признаков антиглобалистских тенденций является то, что на примере азиатского банка появляются так называемые региональные МВФ. Европа заговорила о создании континентального финансового фонда по финансированию различных структурных диспропорций, который должен стать аналогом европейского МВФ. Инициатором его создания является Германия. Это говорит о том, что даже в вопросах создания финансовых центров ведется политика дефрагментированного глобализма, когда мировая экономика будет распадаться на 3-4 мощных блока, каждый из которых будет защищать свои интересы и пытаться решить свои проблемы за счет конкурентов. Каждый из блоков будет иметь и свой аналог МВФ, и свою дискуссионную экономическую площадку.

То есть в условиях потери субъектности Украина может участвовать в форуме, а может не участвовать – от этого ничего не изменится. Если представители Украины поедут, то выслушают очередную лекцию со стороны старших товарищей, как нужно бороться за все хорошее и против всего плохого. Если не поедут – то получат эти инструкции в письменном виде из Вашингтона или Брюсселя.

Взять США. Трамп заявил, что не едет на форум, и об этом все говорят. А об Украине, как стране, потерявшей субъектность, никто не вспомнит – поедем мы на форум или не поедем.