Юристы-латифундисты: кто взял под контроль аграрную политику страны

Во время пресc-конференции-"марафона" 10 октября журналист Bihus.Info Максим Опанасенко поставил президенту вопрос, что еще должен сделать председатель его Офиса, чтобы быть уволенным. "Сколько еще шампанского с различными "смотрящими", сомнительными бизнесменами, судьями выпить и фигурантами скольких расследований должен стать руководитель вашего Офиса, чтобы вы его уволили? Где болевой порог, за которым последует освобождение Андрея Богдана с должности?", - спросил журналист. Зеленский заявил, что Богдан - профессионал, а то, что он летал на свадьбу Андрея Довбенко в Сент-Тропе, Зеленский назвал личным делом, которым Богдан занимался в свободное от работы время.

Журналист, правда, не уточнил, что на свадьбу человека, которого называли "смотрящим" над Минюстом, Богдан летал не один, а со своим бывшим бизнес-партнером юристом Николаем Сольским. Формально прежним, ведь хотя Богдан и вышел, как того требует действующее законодательство, из совместного бизнеса, общие интересы у них таки остались. Подробне об этом - в нашей публикации.

Юристы-латифундисты

Юрист Сольский занимается аграрным бизнесом с 2007 года, когда он стал соучредителем "Украинской Аграрного Холдинга" (УАХ). В реестрах Сольский значится учредителем 7 и бенефициаром 10 предприятий, занимающихся агробизнесом (часть из них в настоящее время прекратила деятельность). УАХ - группа компаний, специализирующихся на выращивании зерновых, молочном животноводстве, услугах элеваторов и железнодорожных перевозках зерновых культур. Земельный банк УАХ составляет около 50 тыс. га в Черниговской, Закарпатской, Киевской и Полтавской областях.

Среди основателей его предприятий – есть также юристы, а именно управляющий партнер адвокатской фирмы "Пукшин и Партнеры", член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Владимире Зеленском Игорь Пукшин, руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан и сын экс-главы Конституционного суда Украины, бизнес-партнер и экс-совладелец адвокатской фирмы "Пукшин и партнеры" Александр Баулин.

Собрались эти люди вряд ли не случайно. Богдан с Сольским учились примерно в одно время во Львовском университете - Богдан был на 2 курса старше. В 1999 бывший студент того же университета юрист Пукшин с партнерами создал юридическую компанию "Правис", где устроился на работу Андрей Богдан. Его отец был преподавателем основателей фирмы Пукшина. И далее Богдан продолжал работать у Пукшина - в "Пукшин и партнеры", которая позже стала АО "АФ" Юридические советники", где Богдан уже был управляющим партнером.

Игорь Пукшин, 2009 годunian

Интересен также и другой партнер агрохолдинга Сольского. Журналисты-расследователи Bihus.Info выяснили, что 2016 Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании с Виргинских островов Idelberg resources INC. По их информации, Андрей Богдан был представителем этой компании по доверенности, которую ему выдал "давний бизнес-партнер и совладелец адвокатской фирмы "Пукшин и партнеры "Александр Баулин". По данным следствия, оффшорная компания помогла Светловодскому маслосыркомбинату из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит".

То есть вроде все понятно: есть давно знакомые юристы, которые или вместе учились, или учились у отца Богдана, имели общий юридический и аграрный бизнесы (формально, напомним, Богдан вышел из него, как требует того законодательство).

Богдана, советника Зеленского, называют даже "серым кардиналом" с карт-бланшем говорить от имени власти, давать указания силовикам, контролировать поступление законодательных инициатив в ВР и т.д. Сольский в этом случае - депутат от президентской партии, который возглавляет комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Сольскому, правда, пришлось-таки в интервью подтвердить, что он знаком с Богданом и Богдан какое-то время имел отношение к какому-то земельному бизнесу. Но он не сказал, что они много лет были бизнес-партнерами. "Имел (отношение к земельному бизнесу, - ред.). Но насколько я знаю, он уже год или даже больше вышел из земельного бизнеса. Еще до выборов президента", - заявил Сольский о Богдане. Трудно не запомнить, когда твой многолетний бизнес-партнер переоформляет свою долю в вашем совместном предприятии на другого человека.

Кстати, как настоящие юристы, партнеры "Украинского аграрного холдинга" вообще не очень светятся в медийном пространстве. Кроме, разве что, нескольких скандалов.

Информация - youcontrol.com.ua

Так, в 2018 году СООО "Агро-Лучки" агрохолдинга Богдана, Пукшина и Сольского стало фигурантом скандала. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыли досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами, которые привели к безвозмездной передаче 1200 га земли. Руководство расположенного в Закарпатье последнего государственного винодельческого предприятия в Украине "Леанка" решило избавиться излишков земли и раздать их нынешним и бывшим работникам. На практике 600 человек, большинство которых никогда на предприятии не работали, получили землю - и в один день отказались от нее, отдав за бесценок трем агрохолдингам, среди которых было и СООО "Агро-Лучки". Доверенности оформили на одного и того же юриста в Ужгороде и заверили их у одного и того же нотариуса. По подсчетам детективов, вследствие этого государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 14 млн грн.

Обратим внимание, что история эта произошла еще летом 2018 года, но НАБУ почему-то не спешит с расследованием. Очевидно, это никак не связано с тем, что основатели фирмы, которая завладела за копейки землей, теперь находятся на высших ступенях власти. Просто совпало.

Другая история - доведение до банкротства Государственного предприятия "Опытное хозяйство" Новоселовское "Селекционно-генетического института - Национального центра семеноводства и сортоизучения" в Одесской области, которое владеет 8 тысячами гектар государственных земель. Эту схему в реестрах судебных решений заметили журналисты "Обозревателя". Эта земля очень интересная кредиторам, которые подали иск против опытного хозяйства. Один из истцов - некая компания "Украгрохолд". Не Украинский аграрный холдинг, конечно, просто название похожее. Есть обе компании - и крупный агрохолдинг Сольского, и маленькая фирмочка с уставным капиталом в 1000 грн, зарегистрированы по одному адресу - Киев, вул.Протасов Яр, 8, квартира 89.

Свой человек

Николай Сольский прошел в Верховную Раду от "Слуги народа" по протекции Богдана.

В сферу интересов Сольского в Верховной Раде входят его законодательные инициативы:

"О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель" (законопроект 2280),

"О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель" (2178-10),

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (2195),

"Проект закона о земельных аукционах",

"Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (2194),

"Проект закона об открытии рынка земель",

"Проект Закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (2186),

"Проект Закона о внесении изменения в статью 4 Закона Украины" Об использовании земель обороны "по повышению эффективности использования выделенных земельных участков

Проект Закона о внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" по повышению эффективности использования выделенных земельных участков".

То есть владельца агрохолдинга, давнего знакомого и бизнес-партнера руководителя Офиса президента, а по совместительству - народного депутата и главы профильного аграрного комитета, интересуют вопросы земли, отчуждения земли, продажи земли и т.д. Одна проблема - их инициирует человек, который может иметь конфликт интересов как законодатель и латифундист в одном лице.

Как работает аграрный комитет

Взаимопонимание и некий тандем главы Офиса президента и председателя аграрного далеко не всегда гарантия принятия нужных решений, ведь кроме председателя, есть и другие члены Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Вспомним, к примеру, рассмотрение законопроекта о введении рынка земли авторства Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Этот законопроект по сути позволял продавать сельскохозяйственную землю иностранцам и имел риски установления монополий на земельном и сельскохозяйственном рынках. Утвердили в комитете его быстро и без особой огласки. Но после того, как это стало известно, после огласки в парламенте и СМИ, в комитете вынуждены были пообещать, что законопроект будет рассмотрен повторно. Но в целом депутатов не остановили, например, массовые протесты фермеров против земельного законопроекта.

Акция протеста против открытия рынка землиАпостроф

11 ноября акция протеста фермеров состоялась по всей стране - в ходе акции, протестующие перекрыли дороги в 13 регионах. Участники требовали отозвать законопроект, поскольку, по их мнению, это приведет к уничтожению малых и средних фермеров.

Как видно по голосованиям, в аграрном комитете, членами которого являются представители различных политических сил, практически все инициативы Сольского-Богдана поддерживаются. За все нужные инициативы в комитете стабильно голосует так называемая группа Кулинича, который ориентируется на совладельца агрохолдинга "Кернел" Веревского (Кулинич когда-то был его помощником - в V и VI созыве).

Еще в Раде прошлого созыва, как утверждает Transparency International, другой совладелец "Кернел", Хомутынник, а также люди Веревского, в том числе Кулинич и Мушак, были лоббистами интересов агрохолдинга в Раде. Кулинич и сейчас депутат от "Видродження" Хомутынника.

Кстати, упомянутый уже Алексей Мушак, теперь советник премьера Гончарука по земельным вопросам, является родственником (двоюродным братом) Андрея Веревского.

Депутатское лобби Веревского, по даннм "Апострофа", в комитете поддерживает интересы Сольского-Богдана, а Сольский поддерживает интересы Веревского.

Выглядит это сотрудничество следующим образом: Богдан продвигает законопроекты по ОП, Сольский их вносит, Мушак "советует" Гончаруку, комитет нужные законопроекты поддерживает, Верховная Рада в "турборежиме" их принимает.

Остается разве один небольшой неудобный вопрос, и на него вряд ли найдется ответ что в стенах Верховной Рады, что Кабмина, что Офиса президента: где же в этой схеме интересы государства и фермеров? Поддерживают ли это украинцы?