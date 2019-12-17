Тернопольские "кланы" против ”Укравтодора": кто победит?

В средине ноября главой "Укравтодора" стал Александр Кубраков - бывший депутат от "Слуги народа" и сотрудник BRDO - структуры, разрабатывавшей законопроекты для предыдущего правительства, которую возглавлял нынешний премьер Алексей Гончарук. Одним из приоритетов Кубракова должны стать кадровые чистки в регионах. Однако пока местные дорожные элиты его, похоже, переигрывают. Как удалось выяснить "Апострофу", все четыре кандидата, которые фигурируют в "шорт-листе" - не очень соответствуют критерию "прозрачности", заявленному новой командой.

За полтора месяца в должности новый глава "Укравтодора" Александр Кубраков сделал уже немало заявлений, в том числе - о кадровой политике на местах. "Те, кто был задействован в схемах на местах - не теряйте времени уже увольняйтесь", - заявил он во время своего представления.

"Для меня приоритетом для приема на работу будут люди не из дорожной отрасли. У таких решений есть плюсы и минусы. Мне кажется, что на данном этапе так будет правильнее. Это не высшая математика. Например, люди с опытом в строительной отрасли смогут достойно справиться с руководством облавтодоров", - добавил он в интервью Delo.ua.

Но на практике все оказывается чуть сложнее. Ведь чиновники, которые приютили под собой немалые денежные потоки, уходить не спешат. Яркий пример – ситуация, которая сложилась вокруг Службы автомобильных дорог в Тернополе, где уже несколько недель продолжается эпопея с попытками назначить на руководящую должность очередного одиозного функционера.

Вначале на должность лоббировали Владимира Хемия, причастного к скандальной схеме деления местных дорог на участки по 40 метров, чтобы избежать проведения конкурсных процедур на закупку работ и услуг по дорожному строительству через Prozorro. Активисты в письме на имя руководства государства обвинили его в многочисленных махинациях в дорожной отрасли, а также в связях с компанией "Техно-Строй-Центр", которая является основным исполнителем дорожных работ в области (именно он ранее был директором этой компании). Компания в течение 2014-2019 годов получила от службы автодорог области 2,7 млрд гривен госсредств и заключила контрактов на сумму 8,5 млрд гривен. Кроме того, Хемий был также замечен в выделении средств на фиктивные работы.

В "Укравтодоре" активистов услышали и пообещали учесть информацию от них при дальнейшем рассмотрении кадрового вопроса. Более того, лично Александр Кубраков переслал материалы в Национальную полицию с просьбой расследовать обстоятельства возможного конфликта интересов. Однако, как стало известно в последствии, несмотря на это, Хемия планируют оставить как минимум на должности замначальника САД, которую он занимает сегодня.

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Второй кандидат, который вызвал возмущение общественности – Владимир Гаврилюк. В СМИ его называли организатором коридора позора для Владимира Зеленского во время визита того в Тернополь в начале ноября. Однако у него есть и достаточно много "профильных" заслуг. Например, его также связывают с местным монополистом "Техно-Буд-Центром". Кроме того, известно, что за время работы заместителем директора по финансово-экономическим вопросам Тернопольского облавтодора, долги по зарплате в компании составили около 13 млн грн, долги по налогам и сборам – 40 млн грн, убытки предприятия только за девять месяцев 2019 года – 18 млн грн. Предприятие потеряло все подряды и полностью остановлено. С "Техно-Буд-Центром" Гаврилюк якобы связан через свою жену – племянницу экс-начальника службы автодорог Тернополя Юрия Проника. В свою очередь, тот является тестем Любомира Грегоращука – совладельца ООО "Техно-Буд-Центр" вместе с основным владельцем Григорием Проциком.

Третий кандидат - Игорь Раинчук, протеже и сосед по городу Подгайцы народного депутата от "Слуги народа" Ивана Калаура. Раинчук до недавнего возглавлял Подгаецкий райавтодор, который был создан в 2015 году. На тот момент, как рассказывают сотрудники, предприятие не имело никаких долгов и хвасталось обновленным парком дорожной техники. Результатом работы Раинчука как руководителя стал вначале убыточной филиал, а после и вовсе ликвидация автодора. Кроме того, Раинчук сейчас работает на предприятии ООО "Козова Шляховик" конечным бенефициаром которого является Олег Продан - начальник управления инфраструктуры Тернопольской ОГА, член "Народного фронта", близко связанный с одиозным экс-народным депутатом Романом Заставным. Сын же Раинчука, как сообщают источники, работает в уже известном ООО "Техно-Буд-Центр".

Местные активисты также утверждают, что Раинчук, будучи членом Блока Петра Порошенко, принимал активное участие в акции "Нет капитуляции" в Тернополе, которая завершилась организованным Гаврилюком коридором позора для Зеленского.

Четвертый кандидат - Владимир Боровой, доверенное лицо скандального экс-чиновника Укравтодора Богдана Юлика (Славомир Новак своим приказом фактически уполномочил его управлять "Укравтодором"), которого последний хотел назначить на "вкусную" должность начальника отдела управления собственностью и государственных закупок в "Укравтодоре". Владимира Борового, в свою очередь, продвигает экс-народный депутат от УКРОПа, владелец Буковеля Александр Шевченко.

Владимир Боровой и Александр Шевченко Фото: facebook.com

Сможет ли Александр Кубраков преодолеть давление тернопольских дорожных кланов? Ведь очевидно, что даже если эти фамилии будут вычеркнуты из списка, им на смену придут другие. Единственным приемлемым выходом кажется простой и понятный шаг: объявить открытый конкурс, чтобы кресло руководителя начальника службы дорог занял менеджер с безупречной репутацией, который бы отстаивал только государственные интересы, а не интересы своих спонсоров.