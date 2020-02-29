Без зарплат за февраль может остаться немало работников бюджетной сферы. Также ожидаются существенные проблемы с выплатами стипендий учащимся и студентам. О "дыре" в 32,9 млрд. гривен, а также об ответственности Министерства финансов, читайте в материале "Апострофа".

По состоянию на 28 февраля 2020 года Министерством финансов и главными распорядителями не утверждены 135 паспортов с объемом расходов 300 млрд. гривен по общему и специальному фонду (25% объема расходов), из-за чего Госказначейство в феврале заблокировало 41% платежей на 32,9 млрд грн., из них по защищенным расходам 21,3 млрд. гривен. Об этом "Апострофу" сообщил источник в правительстве Украины. Таким образом, по словам источника, остались невыплаченными за февраль зарплаты работникам бюджетной сферы и стипендии учащимся и студентам.

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Украины, порядок использования средств государственного бюджета по бюджетным программам, впервые определенным законом о Государственном бюджете Украины, утверждаются в течение 30 дней со дня вступления в силу, то есть до 30 января 2020 года.

Также в соответствии с вышеуказанной статьей Бюджетного кодекса Украины главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и в течение 45 дней со дня вступления в силу закона о Государственном бюджете Украины утверждает совместно с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной бюджетной политики, паспорт бюджетной программы.

Предельный срок утверждения паспортов бюджетных программ закончился 14 февраля 2020 года.

Из-за отсутствия паспортов бюджетных программ, отметил источник, с 17 февраля 2020 Государственное казначейство не осуществляет соответствующие платежи.

Как сообщил "Апострофу" источник в правительстве, по состоянию на 09-00 28 февраля 2020 по данным Государственной казначейской службы и Министерства финансов из 487 паспортов бюджетных программ, требующих утверждения в текущем году, утверждены 352 паспорта, или 72%. Эта информация также подтверждается данными на официальном сайте Государственного казначейства: читайте здесь и здесь.

Вообще не утверждены 135 паспортов с объемом расходов 300 млрд.гривен по общему и специальному фонду.

В частности, по Министерству социальной политики не утверждены паспорта по бюджетным программам:

финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, а также дефицита средств Пенсионного фонда - 172,6 млрд.;

социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы - 1,4 млрд.;

ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной - 1,4 млрд.грн.,

оказание единовременной денежной помощи семьям лиц, погибших в результате авиационной катастрофы, произошедшей 8 января 2020 на территории Исламской Республики Иран;

выплата социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессиональной перед высшими и высшего образования детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей - 0,8 млрд.;

(ответственные - министр финансов Оксана Маркарова, главный распорядитель - Минсоцполитики, министр Юлия Соколовская).

По Министерству здравоохранения:

Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения - 72 млрд .;

Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера - 8,1 млрд.грн. (лекарства)

(ответственные - министр финансов Оксана Маркарова, главный распорядитель - Минздрав, министр Зоряна Скалецкая)

По Министерству образования и науки:

выплата академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам заведений профессиональной перед высшими и высшего образования - 3,5 млрд.грн.

подготовка кадров Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко - 1,7 млрд.грн.

общегосударственные мероприятия в сфере образования - 747 млн.грн.;

научная и научно-техническая деятельность высших учебных заведений и научных учреждений - 1,2 млрд.;

фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта - 500 млн.грн.;

фонд развития высших учебных заведений - 250 млн.грн.;

(ответственные - министр финансов Оксана Маркарова, главный распорядитель - МОН, министр Анна Новосад)

Таким образом, по данным Госказначейства не проведено кассовых расходов на 32,9 млрд. или 41,1% от плана на февраль, из них защищены расходы (зарплаты, стипендии, пенсии, питание) - 21,3 млрд.гривен или 40,2% от плана на февраль. Остались невыплаченным за февраль зарплаты работникам бюджетной сферы и стипендии учащимся и студентам.

"Апостроф" обращается к правительству и Министерству финансов с просьбой дать разъяснения по данному вопросу.