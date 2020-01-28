Тест без стресса: эксперты оценили финансовое здоровье банков Украины

Банковская система Украины на протяжении 2019 года демонстрировала достаточную стабильность и устойчивость, о чем, в частности, свидетельствуют результаты стресс-тестов отечественных финучреждений Национального банка Украины (НБУ). Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) провел собственное исследование, в котором оценил финансовое здоровье банковского сектора страны. "Апостроф" ознакомился с его результатами.

В конце прошлого года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал результаты стресс-тестов, которые регулятор устроил для крупнейших финансовых учреждений страны. Проверку прошли 29 банков, на которые приходится более 90% активов всего банковского сектора Украины. По данным НБУ, уже второй год подряд стресс-тест успешно прошли 9 банков, большинство из которых - с иностранным капиталом, но также и государственные - "ПриватБанк" и "Укргазбанк". Стресс-тесты также показали, что в капитале не нуждаются Первый украинский международный банк (ПУМБ) и "Альфа-Банк".

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ), в свою очередь, провел собственное исследование устойчивости отечественного финансового сектора (были проанализированы данные по состоянию на декабрь 2019 года). Исследование проводилась при содействии Независимой ассоциации банков Украины.

Эксперты МЦПИ на основании данных экономических нормативов НБУ и сгруппированных данных о финансовых результатах, активах и капитале рассчитали показатель финансового здоровья банков. Этот показатель позволит дополнительно оценить эффективность и надежность того или иного финучреждения, его привлекательность как для акционеров, так и для клиентов.

Эксперты центра вначале сортировали наиболее узнаваемые банки с уставным капиталом более 50 миллиардов гривен, а затем анализировались уже все банковские учреждения с активами не менее 2 миллиардов гривен.

Также важно отметить, что в рейтинг не вошли банки с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк").

Согласно исследованию, минувший год в целом характеризовался стабильностью банковской системы, даже несмотря на спекуляции вокруг "ПриватБанка", связанные с тем, что его бывшие собственники требуют денационализации финучреждения. Заметным событием на банковском рынке стало завершение в октябре слияния двух крупных банков – "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка".

Рейтинг первой "пятерки" по показателю финансового здоровья крупнейших банков Украины выглядит следующим образом:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2. АТ "УКРСИББАНК"

3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"

4. АТ "Укрексімбанк"

5. АТ "АЛЬФА-БАНК"

Рейтинг ТОП-20 всех банков Украины с точки зрения финансового здоровья:

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1. АТ "Ідея Банк"

2. АТ "СІТІБАНК"

3. АТ "А - БАНК"

4. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

6. АТ "УКРСИББАНК"

7. АТ "Райффайзен Банк Аваль"

8. АТ "ОТП БАНК"

9. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

10. АТ "БАНК ФОРВАРД"

11. АТ "Укрексімбанк"

12. АТ "АЛЬФА-БАНК"

13. АТ "ІНГ Банк Україна"

14. АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

15. АТ "ПУМБ"

16. АТ "МІБ"

17. АТ "Полтава-банк"

18. АТ "КБ "ГЛОБУС"

19. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

20. АТ "Дойче Банк ДБУ"

"Рейтинг финансового здоровья банков показал отсутствие значительных проблем в банковской системе. Нормативы в большинстве случаев выполняются, но наблюдается значительный разброс по показателю способности банков генерировать прибыль", - прокомментировал "Апострофу" результаты исследования эксперт МЦПИ Егор Киян.

Говоря о других тенденциях, он отметил, что малые банки успешно конкурируют в плане соблюдения нормативов, а крупные банки чаще всего демонстрируют значительную эффективность использования своих активов. "Эта тенденция наблюдалась и в предыдущих рейтингах", - добавил Киян. Он также подчеркнул, что в нынешнем рейтинге в ТОП-20 попали шесть крупных банков, а именно: "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрэксимбанк", "Альфа-Банк" и ПУМБ.

"Ситуация с банками в среднем на конец года улучшилась. Но, несмотря на это, существует все еще большой резерв для улучшения показателей", - резюмировал эксперт.

Рейтинг банков с активами не менее 2 миллиардов гривен

Назва Активи, тис. грн Індекс нормативів Індекс нормативів, місце Індекс ефективності Індекс ефективності, місце Загальний індекс Ранг АТ "Ідея Банк" 7667301,493 1,891892 2 4,179944 1 6,071836 1 АТ "СІТІБАНК" 31923227,48 1,875503 4 3,134184 2 5,009687 2 АТ "А - БАНК" 7634746,23 1,400188 21 3,091707 3 4,491895 3 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 539552247,6 1,472071 17 2,512589 4 3,984659 4 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 18078052,24 1,457061 18 1,972465 5 3,429527 5 АТ "УКРСИББАНК" 55088414,18 1,477469 16 1,805589 6 3,283057 6 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 85877514,09 1,574653 12 1,703861 7 3,278515 7 АТ "ОТП БАНК" 47039362,39 1,37047 25 1,689334 8 3,059805 8 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 39392737,97 1,296508 28 1,489725 9 2,786233 9 АТ "БАНК ФОРВАРД" 2878116,664 1,551115 13 1,225104 13 2,776219 10 АТ "Укрексімбанк" 204051336,6 1,488506 15 1,270563 12 2,759068 11 АТ "АЛЬФА-БАНК" 93112217,67 1,383459 24 1,365232 11 2,748691 12 АТ "ІНГ Банк Україна" 13140664,12 1,869201 5 0,854104 22 2,723305 13 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 23289242,98 1,649581 9 0,998775 18 2,648357 14 АТ "ПУМБ" 60221118,25 1,179281 32 1,464041 10 2,643322 15 АТ "МІБ" 3753102,772 1,653222 8 0,931582 20 2,584804 16 АТ "Полтава-банк" 2550519,549 1,793053 6 0,764429 24 2,557481 17 АТ "КБ "ГЛОБУС" 3098926,408 1,34452 26 1,156173 14 2,500694 18 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 2965492,615 1,992553 1 0,335468 31 2,328021 19 АТ "Дойче Банк ДБУ" 2412632,371 1,726117 7 0,599697 27 2,325814 20 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 2549734,525 1,416407 20 0,866923 21 2,283329 21 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 11838545,95 1,298659 27 0,972728 19 2,271387 22 АБ "УКРГАЗБАНК" 117908973,9 1,25754 30 1,010031 17 2,267571 23 АТ "КРЕДОБАНК" 18677749,43 1,165133 33 1,098719 16 2,263852 24 АТ "БАНК АЛЬЯНС" 3404616,812 1,056592 35 1,115393 15 2,171985 25 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 2496249,931 1,645251 10 0,399332 30 2,044583 26 АТ "ТАСКОМБАНК" 19001775,68 1,245548 31 0,790593 23 2,036141 27 ПАТ "МТБ БАНК" 5415843,907 1,387536 23 0,576567 28 1,964103 28 АТ "ПРАВЕКС БАНК" 5147982,43 1,890028 3 -0,05259 39 1,837437 29 АТ "БАНК СІЧ" 2298957,923 1,391118 22 0,444101 29 1,835219 30 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 10198270,41 1,034693 36 0,741819 25 1,776512 31 Акціонерний банк "Південний" 26170798,9 1,149715 34 0,618516 26 1,768232 32 АТ АКБ "Львів" 3096955,334 1,433412 19 0,287736 33 1,721148 33 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 4270510,59 1,528065 14 0,172734 34 1,700799 34 АТ АКБ "АРКАДА" 2106468,46 1,596614 11 0,01922 36 1,615835 35 АТ "ОЩАДБАНК" 280407431,4 1,272213 29 0,015498 37 1,287711 36 АТ "Місто Банк" 2065764,505 0,954678 37 -0,04343 38 0,911246 37 БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 4170897,563 0,566011 38 0,296088 32 0,862098 38 АТ "МЕГАБАНК", Харків 9703506,347 0,373168 39 0,038207 35 0,411374 39

Рейтинг банков с активами более 50 миллиардов гривен

Назва Активи, тис. грн Індекс нормативів Індекс нормативів, місце Індекс ефективності Індекс ефективності, місце Загальний індекс Ранг АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 539552247,6 1,472071 4 2,512589 1 3,984659 1 АТ "УКРСИББАНК" 55088414,18 1,477469 3 1,805589 2 3,283057 2 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 85877514,09 1,574653 1 1,703861 3 3,278515 3 АТ "Укрексімбанк" 204051336,6 1,488506 2 1,270563 6 2,759068 4 АТ "АЛЬФА-БАНК" 93112217,67 1,383459 5 1,365232 5 2,748691 5 АТ "ПУМБ" 60221118,25 1,179281 8 1,464041 4 2,643322 6 АБ "УКРГАЗБАНК" 117908973,9 1,25754 7 1,010031 7 2,267571 7 АТ "ОЩАДБАНК" 280407431,4 1,272213 6 0,015498 8 1,287711 8





Методология

Согласно методологии, рейтинг банков составляется на основе 2 субиндексов:

- субиндекс надежности – группа критериев, которая оценивает степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности;

- субиндекс эффективности – группа критериев, которая оценивает способность банка генерировать прибыль и отражает эффективность использования его активов.

Индекс финансового здоровья характеризует бизнес-модель банка в целом. Он рассчитывается как сумма субиндексов эффективности и надежности[1].

Такая методология расчета позволяет показать не только надежность банка для вкладчиков, но и его ценность для собственных акционеров [2].

Следует отметить, что в связи с отменой публикации Нацбанком нормативов мгновенной ликвидности (Н4) и текущей ликвидности (Н5), в итоговом рейтинге в категорию показателей ликвидности был интегрирован норматив LCR в гривне и в иностранной валюте (с нормой 100%).

В итоговый рейтинг включаются банки с наивысшими значениями индекса финансового здоровья [3]. При этом, из рейтинга исключаются банки с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк"). Также, не берутся во внимание банки с активами меньше 2 млрд. грн.

Методика расчета индекса финансового здоровья:

При расчете индекса берутся такие группы данных [4]:

· экономические нормативы НБУ (за последний месяц) – для определения субиндекса надежности;

· сгруппированные данные об активах и капитале, финансовые результаты (за год) – для определения субиндекса эффективности.

Субиндекс надежности (выполнения нормативов):

Норматив Норма согласно требований НБУ Вес показателя в субиндексе Методология расчета Н2, Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала не менее 10% 0,3 Рассчитывается как отношение фактического значения норматива к минимально допустимому. При этом, максимальная оценка норматива ограничена 3 баллами[5]. При значении Н2 меньше допустимого числитель уменьшается на размер минимально допустимого значения[6]. LCRвв, Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам LCRів, Норматив коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте не менее 100% 0,3 Рассчитывается как отношение фактического значения норматива к минимально допустимому. При этом, максимальная оценка норматива ограничена 3 баллами. При нарушении норматива его оценка уменьшается на размер минимально допустимого значения. В результате, общая оценка ликвидности определяется как среднее арифметическое оценок отдельных нормативов ликвидности. LCRів, Норматив коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте не менее 100% Н6, Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% Н7, Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента не более 25% 0,1 Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому. Н8, Норматив больших кредитных рисков не более 8-кратного размера регулятивного капитала 0,1 Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому. Н9, Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами не более 25% 0,2 Рассчитывается как отношение разницы максимально допустимого и фактического значения норматива к максимально допустимому.

Результатом является сумма баллов по показателям, умноженным на весовые коэффициенты.

Субиндекс эффективности (прибыльность активов и капитала)

Норматив Вес показателя в субиндексе Методология расчета Операционная прибыльность[7](эффективность) активов 10 Рассчитывается как отношение операционной прибыли за последний год к общим активам на конец года. Операционная прибыльность (эффективность) собственного капитала 10 Рассчитывается как отношение операционной прибыли за последний год к собственному капиталу на конец года. При минусовых значениях показателя выставляется 0. Доходность активов (с учетом резервов)[8] 5 Рассчитывается как отношение прибыли за последний год до налогообложения к общим активам на конец года. Доходность собственного капитала (с учетом резервов) 5 Рассчитывается как отношение прибыли за последний год до налогообложения к собственному капиталу на конец года. При минусовых значениях показателя выставляется 0.

Результатом является сумма баллов по показателям, умноженным на весовые коэффициенты, и делённая на их количество.

[1] При формировании индексов не учитываются факторы происхождения капитала (т.е. принадлежность банка к иностранным, государственным или частным украинским банковским группам) и готовность акционера финансово поддерживать банк при неблагоприятном сценарии.

[2] Следует учесть, что убыточный банк может быть надежен, если акционер безоговорочно готов регулярно докапитализировать его. Тем не менее, ценность такого банка для акционера может быть отрицательной.

[3]Значения рейтингуются в порядке убывания. Имеется ввиду, что банки с наибольшими значениями индекса финансового здоровья занимают лидерские позиции, а с наименьшими значениями – отстают.

[4] Источники:

- Экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции банков Украины

- Показатели финансовой деятельности банков Украины (сгруппированные балансовые остатки)

[5] Более чем 3-кратное превышение допустимого минимума свидетельствует уже о неэффективном использовании капитала.

[6] Для значительного уменьшения оценки за невыполнение норматива НБУ.

[7] Операционная прибыль – прибыль до налогообложения без учета отчислений в резервы.

[8] Следует заметить, что формирование и расформирование резервов может приводить к резким временным колебаниям финансового результата при постоянной операционной прибыльности или убыточности банка (то есть искажать представление об эффективности бизнеса), поэтому резервы не следует исключать из расчета.