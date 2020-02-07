Полная капитуляция: что получит Коломойский по мировому соглашению с "Нафтогазом"

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" урегулировали спор о 2 миллиардах кубометров газа, который ранее госхолдинг не оплатил компании, где является мажоритарным акционером. "Укрнафту" по факту контролирует совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский, хоть он и является миноритарием. А заключенное мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" производит впечатление целенаправленного умиротворения олигарха. "Апостроф" разбирался, с чем это связано.

НАК "Нафтогаз Украины" и компания "Укрнафта" подписали мировое соглашение о так называемом спорном газе, в рамках которого государственный монополист выплатит почти 30 миллиардов гривен. Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Витренко подчеркнул, что соглашение было подписано 22 января 2020 года и "освящено" решением Хозяйственного суда Киева от 30 января.

Документ со стороны "Нафтогаза" подписала ее дочерняя компания "Укртрансгаз". При этом, напомним, мажоритарным акционером ПАО "Укрнафта" является украинское государство в лице того же "Нафтогаза". Госдоля в компании составляет 50% + 1 акция, а среди миноритарных акционеров наиболее крупный пакет в размере 42% сконцентрирован у структур, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского, который, по факту, и контролирует "Укрнафту".

Заплатить нельзя вернуть

Спор между двумя хозяйствующими субъектами разгорелся вокруг 2 миллиардов кубометров газа (2,06 миллиарда для полной точности), которые "Укрнафта" добыла в 2006-2012 годах и передала в газотранспортную систему (ГТС) страны, оператором которой до конца прошлого года являлся "Укртрансгаз". Проблема возникла из-за того, что "Нафтогаз", используя этот газ для нужд населения, решил платить за него по соответствующим ценам, то есть сниженным, тогда как "Укрнафта" настаивала на рыночной стоимости.

Но параллельно "Укрнафта" накапливала долги по выплате налогов в госбюджет. При этом из-за штрафов и пени, которые, по словам Юрия Витренко, составляли до 30% годовых от основной суммы, задолженность постоянно увеличивалась. В связи с этим в 2016 году даже высказывались предложения о проведении санации "Укрнафты".

Теперь же, по прошествии многих лет, стороны решили заключить мировую – "Нафтогаз" заплатит "Укрнафте" за спорный газ по рыночной цене, а "Укрнафта" рассчитается с долгами по налогам.

Со слов Витренко, "Нафтогаз" выплатит почти 15 миллиардов гривен, которые получит из госбюджета в качестве компенсации за возложенные на госхолдинг специальные обязательства (в рамках спецобязательств "Нафтогаз" продает населению газ по сниженным ценам, а разницу с рыночными компенсирует государство). При этом госхолдинг сделает "Укрнафте" предоплату еще на 14,6 миллиарда гривен за газ, который компания будет добывать и передавать "Нафтогазу" в будущем. "Укрнафта" все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, которые возникают в связи с осуществлением этих операций", - написал Юрий Витренко в Facebook.

В департаменте по коммуникациям "Нафтогаза" "Апострофу" уточнили, что общая налоговая задолженность "Укрнафты" с учетом штрафов и пени составляет около 30 миллиардов гривен.

В мировом соглашении также содержится пункт, согласно которому, если до 1 апреля 2020 года "Нафтогаз" не выплатит указанную сумму, спорный газ будет возращен "Укрнафте". В связи с этим Юрию Витренко предложили просто вернуть эти объемы "Укрнафте", а не запускать столь сложный и дорогостоящий процесс.

Впрочем, на это топ-менеджер "Нафтогаза" ответил, что решение о мировом соглашении принималось в 2019 году, а тогда, дескать, лишнего газа у компании не было, особенно учитывая существовавшую на то время неопределенность с продолжением транзита российского газа в Европу через Украину.

Кроме того, если бы "Нафтогаз" раньше вернул "Укрнафте" эти 2 миллиарда кубометров газа, то не получил бы на него компенсацию из госбюджета, а получил бы вместо этого убыток (если газ будет возвращен после 1 апреля, компенсация к этому времени, очевидно, будет получена, - "Апостроф").

Газ платежом красен

Эксперты согласны с тем, что газ "Укрнафте" должен быть возвращен, или же за него нужно заплатить.

Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква в разговоре с "Апострофом" напомнил, что по спорному газу уже давно были вынесены решения судов, а потому его нужно отдавать тем или иным способом.

По словам директора спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, судебные вердикты, действительно, были в этом споре в пользу "Укрнафты", а потому решение "Нафтогаза" пойти на мировую можно рассматривать как упреждающий шаг: "Перспективы "Нафтогаза" в дальнейших судебных процессах были, мягко говоря, сомнительными", - сказал он "Апострофу".

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн поддерживает мнение коллег. "С этим никто не спорит – долги нужно возвращать", - сказал он "Апострофу".

Другое дело - по какой цене рассчитываться за этот газ, коль скоро решено его выкупить. "Оптимальным вариантом был бы учет этого газа по текущим ценам (которые существенно ниже прошлогодних), - говорит Денис Саква. - Но, насколько это реалистично, - мне не совсем понятно".

По словам Юрия Витренко, оплата спорного газа будет осуществлена по ценам марта 2019 года, а не по нынешним. При этом, учитывая, что "Укрнафта" имела право требовать оплаты по ценам 2014 года (плюс проценты), по сравнению с мартом 2019 года это было бы для "Нафтогаза" - то есть для государства - в 2,2 раза дороже.

Однако Сергей Куюн убежден, что цена спорного газа должна быть зафиксирована на день его передачи. И это зафиксировано в решении собрания акционеров компании. "А в итоге его выкупят по цене на 30% выше, чем нынешняя", - с возмущением добавляет эксперт.

Странная история

Вообще же вся ситуация с этим спором и мировым соглашением вызывает массу вопросов.

"Все это странно выглядит, когда компания подает в суд на своего мажоритарного акционера, они друг с другом судятся, какие-то решения принимаются, но при этом они не выполняются", - говорит Геннадий Рябцев.

Странностей, действительно хватает. Например, почему "Нафтогаз" фактически будет кредитовать "Укрнафту" на 15 миллиардов гривен, что, по словам Сергея Куюна, будет соответствовать объемам газа, которые компания добудет и передаст своей материнской компании в течение почти четырех лет.

"Они ("Укрнафта") добывают примерно 1 миллиард кубометров в год, и половина этого объема – газ для технических нужд и газ добычи совместной деятельности, который будет передан партнерам", - объяснил Куюн.

Даже, если "Укрнафта" нарастит газодобычу - а она после нескольких лет сокращения в 2019 году снова начала расти - и, если цена газа будет меньше той, по которой заплатят за спорные 2 миллиарда кубометров, все равно речь идет о нескольких годах, оплаченных наперед.

Еще один момент – почему латанием финансовых дыр занимается только "Нафтогаз", то есть государство? "Почему это не делается в паритете с миноритарными акционерами?", - задается вопросом Сергей Куюн.

И это - не праздный вопрос.

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"Что стало причиной возникновения налогового долга "Укрнафты"? Причиной стало то, что менеджмент, контролируемый миноритарными акционерами, в 2014 году просто перестал платить рентную плату за добываемый ресурс – порядка 1 миллиарда гривен в месяц. Это уже не говоря о том, что есть моральный аспект, потому что это началось в августе 2014 года, когда мы понимаем, что происходило на Востоке – это был просто удар в спину всей стране. Ренту не платили восемь месяцев, накопили долг почти 8 миллиардов гривен. Но и затем этот долг не был выплачен, и именно он положил начало налоговой задолженности. Нужно четко зафиксировать: долг образовался по вине миноритарных акционеров", - подчеркнул специалист.

Высокие отношения

Выходит, что государство берет на себя все расходы и действует по принципу: "Давайте всех простим и пойдем дальше". А простить предлагается миноритариев "Укрнафты" во главе с Игорем Коломойским.

"Честно говоря, удивляют, особенно в контексте успешных процессов против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, заявления Юрия Витренко о том, что проиграна первая судебная инстанция, по другим решений нет, но мы уже сдаемся", - сказал в комментарии "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко. По его словам, заключенное мировое соглашение выглядит как некая дружественная сделка между руководством "Нафтогаза" в лице Юрия Витренко и миноритарными акционерами в лице Игоря Коломойского.

С этим согласен Сергей Куюн: "Мы видим, что там полная любовь и взаимопонимание. Для меня это совершенно очевидно. И это имеет как публичное подтверждение, так и косвенное".

По его словам, здесь уместно вспомнить, что Игорь Коломойский ранее вполне прозрачно высказывался в том смысле, что хотел бы видеть Юрия Витренко в должности премьер-министра.

Сам Витренко открыто не заявлял о своих премьерских амбициях, впрочем, и не отвергал их (в одном из интервью он их расплывчато прокомментировал крылатой фразой: "Никогда не говори никогда"). Но мировое соглашение с "Укрнафтой" может помочь ему в возможном продвижении на пост главы правительства.

"Вполне возможно, он (Витренко) будет использовать свою договороспособность и хорошие контакты с небезызвестным олигархом, который контролирует группу народных депутатов (чьи голоса нужны при голосовании для утверждения кандидатуры - "Апостроф")", - сказал Максим Степаненко.

И стоит напомнить, что в атаках на нынешнего премьера Алексея Гончарука подозревают Игоря Коломойского.

Большая сделка

Максим Степаненко также не исключает, что нынешние движения вокруг "Укрнафты" могут повлиять на ситуацию с "ПриватБанком" – как известно, Игорь Коломойский, как бывший совладелец финучреждения, добивается через суд признания незаконной его национализации в 2016 году и, соответственно, возвращения ему и его партнерам банка или выплаты за него компенсации, которую он предварительно оценил в 2 миллиарда долларов. Но в Верховную Раду подан законопроект, предусматривающий невозможность возвращения национализированных финучреждений прежним собственникам. Правда, законопроект пока не принят.

"Данное решение (по "Укрнафте" – "Апостроф") могло бы стать разменом на "ПриватБанк", - говорит Степаненко. - По крайней мере, в канву украинских реалий это вполне вписывается".

Но, возможно, речь идет не только о законопроекте о "ПриватБанке".

"В Раде есть проекты по изменениям в Конституцию, законопроект о земле – скоро предстоит по нему голосование, и голоса депутатов, которые ориентируются на Коломойского, а их, по разным оценкам, несколько десятков, власти были бы очень кстати", - подытожил Степаненко.