Платные дороги в Украине: что задумал Кабмин и сколько это стоит у соседей

Кабинет министров Украины накануне выдал идею, которая, как ожидается, могла бы несколько помочь с решением удручающей проблемы плохих дорог в Украине. В частности, министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил мнение, что в Украине было бы неплохо установить отдельную плату для иностранцев. Судя по всему, речь идет исключительно о большегрузах. Однако не исключено, что в процессе в идею могут добавить и обычных туристов, которые на своих авто путешествуют по Украине.

"Апостроф" рассказывает, что задумали в правительстве и как обстоят дела у соседей.

Деньги и дороги

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз", - рассказал накануне Криклий.

Его идея довольно проста: заставить иностранцев платить за использование украинских дорог, чтобы впоследствии потратить полученные деньги на ремонт украинских дорог. Но сработает ли она и так ли много получит Украина средств – большой вопрос.

Министр отметил, что Украина теряет средства, когда в страну заезжает большая фура с полными баками топлива, проезжает тысяч километров украинских дорог, но ничего за это не платит. Это, по его мнению, серьезная проблема, которую необходимо решить.

Криклий заявил, что в Кабмине намерены разработать механизм оплаты, который впоследствии будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Что вообще задумали в Кабмине

Ранее Кабмин обнародовал свою программу на 5 лет, в которой, конечно же, нашлось место и для вопроса о дорогах.

В планах Кабмина привести в хорошее состояние 24 тысячи километров дорог в Украине. Это все главные дорожные артерии страны. Для общего улучшения состояния дорог в Кабмине планируют внедрить эффективную систему контроля качества строительства автодорог. Также планируется улучшить их безопасность за счет внедрения европейских практик строительства и ремонта дорог.

Планируется также строительство первых платных и концессионных дорог.

Что с дорогами у соседей

В Европе платные дороги существуют уже очень и очень долго. Так, родоначальниками платных дорог можно считать англичан. Там еще с 1706 по 1870 годы действовали трасты, которые взымали плату за проезд по тем или иным дорогам. Полученные в результате средства направлялись на строительство новых дорог и инфраструктуры.

В странах Европы уже в XX веке также была распространена практика существования платных дорог. За полученные средства проводилось строительство мостов и тоннелей.

Сейчас почти во всех странах Европы, в том числе у соседей Украины есть платные дороги, которые контролируются либо страной, либо частной фирмой. Есть даже страны, в которых за платные дороги отвечают частные фирмы из других стран. Оплата взымается через автоматы на пунктах въезда на платную дорогу.

Цены, что вполне логично, везде разные. Кроме собственно одноразовой платы за проезд, также существует возможность покупки своеобразного "абонемента", который позволяет пользоваться дорогой в течение дня, недели, месяца. Такие краткосрочные "абонементы" стоят до 15 евро, а длительные - от 60 до 100 евро. Цены, опять же, зависят от страны.

В некоторых странах также существует оплата за каждые 100 километров дорог. Здесь цены тоже "скачут". Для примера в Великобритании такой проезд для легковушки обойдется в 1-2 евро, в то время как в соседней с Украиной Польше – от 3 до 28 евро. А в Италии существует лишь одна цена - 11,4 евро.

Дороже всего кататься в Европе на дорогах Польши, Греции, Испании, Италии и Франции. Там цена может быть выше 10 евро и даже, как мы указывали, до 28 евро.

В соседней Беларуси также есть платные дороги. Средства взымаются с водителей из стран, которые не входят в Таможенный союз. Плата - от 4 евроцентов за каждый километр дороги.

В Румынии же, к примеру, действуют "абонементы", стоимостью от 3 евро за 7 дней, до 28 евро за год. Так же работают и платные дороги в Молдове: 7 дней стоят 4 евро, а 15 дней – 8 евро.