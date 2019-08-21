Иловайск 2014: в кинотеатрах Украины покажут военную драму, основанную на реальных событиях

29 августа в украинский прокат выходит фильм "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс". Картина основана на реальных событиях адского августа 2014 года, когда сотни наших бойцов были расстреляны российскими военными.

В основу его сюжета вошли реальные истории украинцев, прошедших Иловайский котел. В драме также рассказывается и о погибших героях – "Шульце", "Скифе", "Франко", "Самолете", "Карате", и других бойцах, позывные которых изменены.

Режиссером ленты выступил Иван Тимченко. Для съемок были приглашены не только профессиональные актеры, но и добровольцы, участники событий - ветераны батальона "Донбасс". Среди них и командир батальона Тарас Костанчук, он же стал и продюсером фильма.

"Я хотел снять этот фильм, чтобы Иловайск навсегда остался беспрецедентным трагическим событием в новейшей истории Украины. Никогда еще не было такого, чтобы одновременно в одном месте погибло около 500 бойцов - и надеюсь, уже никогда не будет! И они погибли не потому, что вступили в неравный бой, а потому что их обманули, пообещав дать "зеленый коридор", а вместо этого враг расстреливал прямой наводкой незащищенные автобусы", - прокомментировал Тарас Костанчук.

"Я хочу, чтобы Иловайск остался в памяти народа, в истории, чтобы люди знали имена героев. Я не профессиональный актер, и важнейшей задачей, которую передо мной ставил режиссер, было возвращение в психологическое состояние лета 2014 года. Ты начинаешь вспоминать себя в моменты боев, в условиях войны. Человек войны - это механизм, который воюет. Когда идет бой, нет такого: страх - не страх, мысли - не мысли, ты просто делаешь. Главное отличие человека войны и человека мира - на войне не рефлексируешь. Это совсем другое состояние сознания и войти искусственно в него очень непросто", добавил продюсер.

В августе 2014 украинские военные-добровольцы вошли в небольшой город Иловайск, стратегический для освободительной операции, и взяли под контроль часть города, однако, после ввода значительной части регулярных российских войск украинские защитники оказались в окружении. Тарас Костанчук, командир штурмовой группы батальона "Донбасс" с позывным "Бишут" и его товарищ "Квентин" (позывной изменен) получив ранения, не могут отступать с остатками батальона. Бойцы вынуждены искать убежище в квартире 90-летней Петровны. Кто может сдать их "кадыровцам" или местным террористам? Что делать с пулей, которая застряла в черепе "Бишута"? Кто поможет прорваться к своим?

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