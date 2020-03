Обновленный Кураж в Киеве

Brand new life — here we come!

0+

Каждые выходные мы сталкиваемся с вопросом, где провести время с семьей, с компанией друзей или самому. По крайней мере с одними выходными в месяц все понятно — это Кураж. Кураж не ограничивает по возрасту, предпочтениям и интересам — здесь каждый сможет найти свое и добавить в перечень обязательных дел новую привычку: быть на Кураже!

Место встречи изменить нельзя

Во время выходных локация на ВДНХ традиционно превращается в место, где возможно все. Даже вечеринка, которая начинается днем и продолжается до вечера. На этот раз под музыку от лайнапа диджеек: Sunrise_groove, Ira Grigorieva, Miura, Тома Рыбка, Daria Kolomiec, Zhenya Sugak, Katro Zauber, Valeri Cassi.

Темой этого месяца выбрали изменения к лучшему во всех проявлениях и выполнение обещаний, данных самим себе.

Кураж разделит с вами радость от первого запуска нового лифта, на который собирали деньги в прошлом году вместе с Верой Брежневой, и благодаря которому кураж стал еще инклюзивнее — двигаться по павильону теперь удобно каждому.

Тема любви к себе и девиз «будь собой» — уже традиционная основа мероприятия.

Что искать?

Собирайте друзей на Кураж и соревнуйтесь в количестве крутых находок. Победителю — удовольствие от уникальных приобретений.

Кураж как всегда порадует винтажной аллеей, а также новинками. Перенестись с Куража в ряды итальянской, швейцарской или грузинской барахолки на несколько сотен лет назад? Запросто!

На винтажной аллее для вас: старинные графины, расписанные серебром фарфоровые куклы; картины с изображением цирковых артистов; фотографии из личных коллекций неаполитанской бабушки Флоры; трубки мира и ковры, за которые ведутся негласные торги; винтажные очки из Германии, Италии, Франции и Америки; пластинки и винил от Vinyl Grooves; расписной фарфор, медные чаны и посуду и подсвечники на любой вкус от Ave_Antica; винтажные украшения из Европы, винтажные джинсы, тренчи и косухи, кастомизированные и реставрированы вручную; одежда и украшения в стиле бохо, собранные тремя поколениями семьи; маленький музей моды от J'aime vintage; предметы японского декоративно-прикладного искусства; изящные сумочки 40-х и со времен Гэтсби; изящные перчатки 60-х, духи, художественная литература для взрослых и детей 50-х — 90-х годов выпуска на украинском, русском и английском языках; фарфоровые статуэтки, вазы и бокалы из смальты 80-х годов; миниатюры и украшения «Swarovski» — уникальная коллекция ограниченных серий 90-х годов.

Винтажные костюмы, тренчи, смокинги, блейзеры, галстуки и бабочки — для мужчин. Отдельная находка - британский костюм 1930-х годов в идеальном состоянии.

В секции Новое гостей ждут Have a Rest со своими чемоданами, новый одесский бренд Fang - для любителей оверсайз и хип-хоп культуры, SHKOURA (один из основателей Валерий Топал) — пальто и накидки, расшитые этническим орнаментом, Единая Керамика, что создает индивидуальные модели лишь в нескольких экземплярах, DOUBLE X — светоотражающие поясные сумки, рюкзаки и шоперы, asmiresinart — обычные вещи, становятся похожи на объекты искусства благодаря специальной обработке, KOKO — одежда, которую круто комбинировать с тем, что уже есть в вашем гардеробе, флорариумы от _Za_Sklom_, SAYYA с 80% низложи ками на предыдущие коллекции, Видимоневидимо - украшения на основе украинских этнических мотивов.

Звездные гости на Кураже:

Алина Долинина везет на Кураж лучшие чемоданы в мире - Have a rest!

Екатерина Малюкова и ее муж Игорь Варянко между концертами Ивана Дорна и спокойными домашними ужинами решили вырваться на Кураж, чтобы продать давно забытые вещи из своего шкафа;

Весну с Куражом также начинает Монритта в роли лектора и продавца.

Что слушать?

Лекторы расскажут о: борьбе с фобиями и эмоциональном интеллекте (Илья Головань), любви к себе (Name of Project), медитацию (Катя Джейкобз) и искусство (Катя Тейлор). Ярослав Корец расскажет о том, как попасть и подготовиться к фестивалю Burning man.

Организация «Suka Zhizn» расскажет о проблеме бездомных в Киеве. В этом году проект организации стал основным подопечным Куража: «Suka Zhizn» и Кураж вместе будут заниматься программой помощи бездомным в Киеве.

The Village проведут публичную запись топового украинского подкаста «Простыми словами» (ведущие подкаста Марк Ливин и Илья Полуденный, тема: «ревность», «гордыня»), а ОО «КиевПрайд» - public talk «Быть разными хорошо вместе». Также пройдет запись подкаста Кати Гайдут «Человеку нужен человек».

Что делать?

Кураж предлагает от теории изменений сразу перейти к практике: изменить прическу в барбершопе, сделать тату от Алены Жук или сделать стрижку с Hair for share, волосы после которой будут переданы на парики онкобольным детям.

На Кураже также будет размещена доска с крутыми вакансии для тех, кто ищет работу мечты (среди работодателей Юра Денисенко, YumiLashes, DTF, G.Bar, Oh My Look, KAMA, BURSA Hotel, Upgrade, Projector, Evolve !, YBC, IQOS, ORANG + UTAN bar, Черноморка).

Зайти в шатер, где можно узнать себя получше: нумеролог, астролог, таролог, психологическая игра “ON: OFF” и мастер-класс по созданию доски визуализации. Атмосферы придаст мастер-класс Ингрет Костенко с артмедитацией «Нарисуй свою планету» в технике Fluid art. Предыдущие навыки или специальные знания не нужны.

Mastercard проведет воркшоп с жестового языка, для тех, кто хочет научиться азам.

В уголке self-care, можно будет приобрести сертификаты на здоровое питание, консультации профессионалов, полет на самолете — и многое другое, что всегда хотелось попробовать.

А что еще?

В перерыве (хотя можно и в начале дня, и в конце;)) посетите открытие бара "Синичка" by Кураж и Рома Ремеев — новую гордость Куража.

Для тех, кто уже обдумал новые начинания, Кураж подготовил развлечения на любой вкус. В лектории пройдет публичная встреча с травести-дивой Монро. На территории Куража можно будет рассмотреть творческий проект Анны Надуди от Port.Agency и артпространство Дворца культуры «Куреневка». Для тех, кто любит активно проводить время — установили новенькое баскетбольное кольцо, а для любителей экстрима — аттракционы. Также продолжают действовать игровые зоны от Pepsi: 3д настольной теннис на улице и кикер на 10 человек на втором этаже павильона.

Для фудкорта Кураж всегда отбирает лучшие рестораны и заведения города, в которых можно попробовать блюда различных кухонь мира: от мексиканской и итальянской до вьетнамской и французской.

Среди любимых точек, как всегда, будут присутствовать «Mimosa Brooklyn Pizza», «Вьетнамский Привет», «Orang + Utan», «Анчоусная» и плов от Алико. А партнеры Куража Bacardi — отвечают за танцы и коктейли.

Кураж, как и любая другая приятная традиция, пролетает быстро, но так же спешит возвращаться к вам ежемесячно.

Хочешь — найди на Кураже тихое место и слушай музыку, а хочешь — отрывайся. Будь собой и будь на Кураже!

EARLY BIRD TICKET — 75 грн (с 12:00 до 13:00 на входе в субботу и воскресенье).

STANDARD TICKET — 150 грн.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам бесплатно.

14-15 марта, 12:00-21:00. Локация: 19-й павильон ВДНХ, проспект Глушкова, 1.