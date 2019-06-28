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Морской маникюр: 10 свежих идей для этого лета

Яркие и оригинальные идеи летнего дизайна ногтей в морском стиле

пятница, 28 июня 2019, 15:08

Собрались в отпуск? Тогда самое время подумать о модном дизайне ногтей морской тематики. Такой маникюр выглядит не только свежо и интересно, но и позволяет каждой девушке проявить свою индивидуальность.

Мы собрали для вас самые яркие и трендовые новинки морского маникюра, которые привлекают своей свежестью, простотой и яркостью. Так что выбирайте идеи, которые соответствуют вашему настроению.

Синий и голубой - классика морского стиля. Его можно сочетать с белым, красным, и даже желтым и розовым. Для создания морского маникюра часто выбирают декор с ракушками, якорями, морскими звездами, штурвалами и пальмами. Сияние ногтикам можно придать с помощью страз.

Тема моря может быть реализована при помощи цветовых полосок, образующих завораживающий узор. Линии также могут быть ровными.

Не менее популярны в нейл-арте на отдыхе все оттенки красного, зеленого, розового и другие сочные цвета. Такой летний маникюр поможет оживить образ и наполнить сердце ощущением счастья.

Морской маникюр 2019 должен быть пестрым, ярким и даже слегка экстравагантным. Ведь когда еще можно дать волю своей фантазии и проявить свою индивидуальность, как не на морском побережье!

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