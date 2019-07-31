7 простых причесок на каждый день: подсматриваем идеи у звезд шоу-бизнеса

Многие звезды шоу-бизнеса в силу своей занятости не тратят много времени на повседневную прическу. Они с удовольствием демонстрируют в сети, как выглядят в обычной жизни, а мы - вдохновляемся их образами.

The Lime сделал для вас фотоподборку причесок украинских знаменитостей, которые сделаны со вкусом и по последним тенденциям. Рассмотрите несколько незамысловатых идей несложных укладок на скорую руку, и воплощайте их в жизнь.

Полупучок с распущенными волосами

Такую прическу любит делать певица Настя Каменских, так как она на пике популярности уже не первый год. И все из-за того, что она удобная, универсальная и эффектная. Такая прическа дополнит любой летний образ и сделает его очень модным и стильным. К тому же делать ее совсем несложно. Помните в детстве всем девочкам мамы делали прическу "мальвина"? Так вот это практически то же самое, просто этот хвостик нужно закрутить и заколоть.

Небрежный пучок

Одна из самых популярных и простых причесок на каждый день - прическа с собранными волосами в пучок. А сели сделать его слегка небрежным, то образ получится более легким и романтичным. Такую прическу обожают многие звезды, в частности солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева. Такой слегка растрепанный вариант прически идеально подойдет для будней.

Легкие локоны

Легкие локоны - одна из любимых причесок Анны Седоковой. Слегка волнистый волосы - чем не идеальная укладка на каждый день? Конечно, если у вас короткие волосы, то полностью повторить идею будет сложно.

Слегка кудрявые волосы смотрятся натурально и достаточно буднично, но при этом не так надоедают, как обыкновенные прически. Такую укладку часто называют "уличными локонами". Для ее воплощения вам понадобится плойка или утюжок.

Небрежный хвост

Так как в этом сезоне в тренде небрежность, что и хвост можно сделать в таком стиле. Такой вариант прически предпочитает Слава Каминская из группы "НеАнгелы". Не ограничивайте себя только вариантами с хвостом по центру – экспериментируйте со смещениями его основания. Соберите волосы так, чтобы получился хвост сбоку. Немного ослабьте и начешите, это придаст объемный эффект.

Два пучка на голове

Сегодня в тренде игривый и озорной вариант повседневной прически - два пучка. Совсем как в детстве и как у Леси Никитюк. Такая укладка смотрится игриво и делает образ более юным. Пучки закрепите обычной резинкой или шпильками и слегка начешите их для объема.

Коса из хвоста

Хотите быть похожей на Регину Тодоренко, тогда попробуйте такой вид укладки. Соберите волосы в высокий хвост, разделите его на три части и сплетите косу. Слегка вытяните пряди, чтобы коса стала объемной.

Низкий хвост с пробором посредине

Такую прическу в последнее время полюбила Ани Лорак. Она элегантная, женственная, а главное, удобная в повседневной жизни. Несмотря на ее простоту, смотрится она очень эффектно и стильно.

Ранее The Lime собрал для вас 10 вариантов стильных стрижек, которые будут сиять в этом сезоне. С такими прическами вы не останетесь без внимания и будете всегда на высоте.

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