10 популярных ошибок, которые не дадут вам похудеть

Часто попытки быстро похудеть сопровождаются ошибками, которые могут замедлить процесс сбрасывания веса или вовсе свести на нет все труды.

Основная проблема заключается в том, что многие нарушают правила диетического питания, сами того не подозревая. На процесс похудения также оказывает влияние и режим сна. Если вы не высыпаетесь, ложитесь спать в разное время, то у вас нет шансов обрести желаемый результат. Как похудеть быстро и что нужно съесть, чтобы похудеть - читайте в нашем сегодняшнем материале.

10 ошибок, которые не дадут вам похудеть:

1. Одна из главных ошибок тех, кто худеет с помощью диет - увлечение белками. Их избыток в рационе, наоборот, приводит к набору лишнего веса.

2. Вторая ошибка - нехватка овощей. Запомните, чем больше овощных блюд в вашем рационе, тем быстрее будет результат.

3. Никогда не начинайте свой день со стакана свежевыжетого сока. В таком "завтраке" больше вреда, нежели пользы. Сок повышает уровень сахара в крови, организм производит больше инсулина, возникает чувство голода, и, соответственно, вы начинаете больше есть.

4. Еще одна распространенная ошибка - употребление спиртных напитков. В период похудения диетологи советуют пить обычную воду, а алкоголь - исключить.

5. Недостаток сна. Сон - важная физическая потребность человека - организм восстанавливается и регулируются метаболические процессы. За час сна человек расходует 70 калорий.

6. Еще одна распространенная ошибка худеющих - голодание. Полностью отказываясь от пищи мы не получаем желаемого результата, а только зарабатываем новые серьезные проблемы со здоровьем.

7. Нерегулярные тренировки - еще одна ошибка. Для того, чтобы добиться желаемого результата, нужно соблюдать график тренировок. Если делать упражнения только тогда, когда есть настроение, то быстро похудеть вам не удастся.

8. Излишние тренировки - тоже не есть норма. Если очень часто ходить в спортзал и при этом сидеть на строгих диетах, то ни к чему хорошему это не приведет.

9. Еще одна ошибка - тренироваться на полный желудок. Если вы поели перед походом в спортзал, то организм будет сжигать не калории, а будет перерабатывать поступившие. Употреблять пищу нужно минимум за два часа до тренировки и спустя два часа после.

10. Ошибка, которую не замечает большинство людей, не понимая, почему вес никак не сбрасывается - недооценивать калорийность блюд. Даже вполне полезные продукты нужно ограничивать в количестве, если они калорийные.

Ранее The Lime рассказал о 10-ти полезных продуктах, которые являются наиболее низкокалорийными и что следует есть, чтобы не поправляться.

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