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Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Певица продемонстрировала свою естественную красоту

суббота, 9 ноября 2019, 16:50
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Украинская певица Наталья Могилевская доказала, что не стесняется показать себя поклонникам такой, какой она есть на самом деле. 44-летняя артистка опубликовала "честное" фото, на котором запечатлена без грамма косметики на лице.

Соответствующий кадр знаменитость разместила на своей странице в Instagram. На снимке Наталья позирует с большим белым котом породы мейн-кун.

"Вы помните его? Он был котенком. Я подарила его моему Учителю год назад. Теперь это "снежная рысь", "белый тигр", короче, он огромный", - написала под снимком певица.

Поклонники артистки восторгаются пушистым питомцем, а еще больше - естественной красотой своего кумира. Они пишут, что без макияжа Наталья выглядит намного моложе.

"Без макияжа очень хорошо", "Наташенька, как же вы хорошо выглядите. Юная девочка", "Наталочка такая красивая ненакрашенная", Класс! Без макияжа супер свежо", "Я вас с трудом узнала, вы без макияжа совсем милая девушка", "Вы прекрасны без макияжа", "Первое настоящее фото вижу, без фотошопа", - пишут фаны в комментариях под постом певицы.

  • Ранее свою естественную красоту продемонстрировала Тина Кароль. На снимке певица запечатлена без привычной красной помады и с растрепанными волосами.
  • Также читайте на The Lime, кто из известных украинок охотно делится снимками без "боевой раскраски" в социальных сетях.

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