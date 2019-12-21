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Даша Астафьева показала лицо без макияжа, и ее легко спутать с молоденькой девушкой

Певица продемонстрировала свою естественную красоту

суббота, 21 декабря 2019, 12:56
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Украинская певица и модель Даша Астафьева часто экспериментирует с образами, расставляя акценты то на глаза, то на губы. При этом знаменитость совсем не стесняется выкладывать в соцсети снимки без "боевой раскраски".

Так, на днях Даша опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без грамма косметики на лице. Стоит отметить, что певица в свои 34 года может смело конкурировать с 20-летними девушками.

Поклонники Астафьевой в комментариях под снимком восторгаются естественной красотой артистки.

"Даша, вы красивая и без мейка", "Шикарно, даже нет татуажа", "Девочка", "Естественная красотка", "Даша, вы без макияжа очень красивая", "Вот такие фото мне нравятся", "Шикарная", - восхищаются поклонники певицы.

Позже Астафьева опубликовала похожую фотографию, но уже после работы визажистов. На снимке Даша изображена с красной помадой, которую сочетала с черной подводкой для глаз.

  • Ранее свою естественную красоту продемонстрировала Тина Кароль. На снимке певица запечатлена без привычной красной помады и с растрепанными волосами.
  • Также читайте на theLime, кто из известных украинок охотно делится снимками без "боевой раскраски" в социальных сетях.

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