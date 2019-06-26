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Названа новая ведущая "Х-фактора": кто заменит Беднякова

Новый сезон стартует на канале СТБ уже 14 сентября

среда, 26 июня 2019, 10:52

Ведущей юбилейного, десятого сезона популярного вокального шоу "Х-фактор", который стартует на телеканале СТБ 14 сентября, станет актриса и телеведущая Даша Трегубова.

Об этом сказано на официальной странице конкурса в Instagram. По какой причине проект покинул Андрей Бедняков, организаторы не сообщили.

"Даша Трегубова уже покорила зрителей в качестве ведущей эмоционального шоу "Цієї миті рік тому". Без сомнения, актриса добавит новые краски в палитру десятого сезона", - отметили организаторы.

Днем ранее стал известен новый судейский состав. Предыдущую четверку наставников покинули певцы Олег Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). В новом сезоне вместе с Андреем Данилко и Настей Каменских талантливых вокалистов будут отбирать поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.

Даша Трегубова в свою очередь также поделилась новостью в своем микроблоге. "Значит, квест такой: из пяти людей на картинке: четверо - судьи и одна ведущая юбилейного сезона "Х-фактора", - написала она.

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