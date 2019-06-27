Поклонница Pink родила ребенка прямо на концерте певицы

Во время концерта американской певицы Пинк (Pink) в Ливерпуле произошел необычный случай – на свет появился ребенок. Одна из фанаток артистки родила дочь во время исполнения первой песни.

Как пишет ВВС, 32-летняя Денис Джонс пришла на концерт своего кумира, будучи на 36-й неделе беременности. У девушки началась родильная деятельность едва певица вышла на сцену. Поклонницу быстро увели, и буквально через четыре минуты она родила девочку.

Отмечается, что все произошло так быстро, что Пинк даже не успела допеть свою первую композицию.

И хотя родители планировали назвать дочку Долли Луиз, но случай на концерте изменил их планы. Новорожденная малышка получила имя Долли Пинк - в честь певицы.

Девочка и ее мама чувствуют себя хорошо. "Я до сих пор в полном шоке. Я была потрясена, пропустила весь концерт. Но я не могу быть счастливее, чем сейчас", - заявила Денис.

Ранее в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards. Певица Pink стала первым иностранным исполнителем, награжденным на церемонии за выдающийся вклад в музыку.

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