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Суперфинал не за горами: каким будет 6 выпуск "Голос. Діти-5"

В команде каждого звездного тренера остались четыре участника

пятница, 28 июня 2019, 19:01

Уже в это воскресенье, 30 июня, в эфире канала "1+1" пройдет 6 выпуск 5 сезона вокального шоу "Голос. Діти". Второй и завершающий этап "Нокауты" станет последним перед суперфиналом.

По завершении 5 выпуска в команде каждого звездного тренера остались четыре участника. В это воскресенье все они посоревнуются за место в прямом эфире, вот только пройдут в него лишь шесть детей - по два ребенка из каждой команды. The Lime поинтересовался, каким будет предпоследний выпуск "Голосу Діти-5".

Для выступлений в этот вечер юные вокалисты сольно исполнят известные хиты. Так, любимец публики Никита Ачкасов готовит для своего выступления саундтрек к фильму The Greatest Showman, а украинский самородок Ярослав Карпук споет народную "Два кольори". Варвара Кошевая, дочь комика Евгения Кошевого, намерена удивлять публику хитом Call Out My Name исполнителя The Weeknd - девочка уверена, что она достойна быть в финале вокального шоу.

"У нас невероятно крутая команда! - рассказали Надя Дорофеева и Позитив (группа "Время и Стекло"). - Это уже не дети, а настоящие артисты, которые смело могут конкурировать со взрослыми. В это воскресенье нас ждет праздник молодых талантов, и неважно, из чьей они команды, потому что все, что происходит на этой сцене, дает нам возможность заглянуть в будущее украинского шоу-бизнеса".

В свою очередь, Джамала отметила, что дальше пройдут лишь самые сильные участники.

"На "Голос. Діти" я пришла для того, чтобы помочь новому поколению артистов: открытым, настоящим, которые ничего не боятся. Я сделаю все, чтобы моя команда победила”, - отметила она.

Зрители 5 сезона неоднократно отмечали, что самая сильная команда в этот раз собралась у шоумена Dzidzio. Выступление одного из них так поразит в это воскресенье тренера, что он расскажет всем телезрителям трогательную историю о своем детстве, а юного вокалиста пропустит сразу в суперфинал, который состоится 7 июля.

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