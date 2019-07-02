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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали скрытное место для крестин новорожденного сына

На церемонии таинства будут присутствовать лишь 25 человек

вторник, 2 июля 2019, 11:22
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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крестинам новорожденного сына Арчи, которого бывшая актриса родила 6 мая. Это мероприятие супруги стараются сделать максимально закрытым.

Как пишет The Sun, крестить ребенка герцоги Сассекские планируют уже на этой неделе, 6 июля. Для церемонии пара якобы выбрала личную часовню королевы Елизаветы в Виндзорском замке, куда не смогут подступиться журналисты и папарацци.

"Конфиденциальность очень важна для принца Гарри. Ведь Арчи не носит титул Его Королевское Высочество, и он считает, что имеет полное право строго контролировать частную жизнь своего сына", - пояснил изданию источник.

Примечательно, что на церемонии таинства будут присутствовать лишь 25 человек – ближайшие родственники семьи и фотограф.

  • Ранее радиоведущий британской службы новостей BBC Дэнни Бейкер оказался под шквалом критики после того, как на личной странице в Twitter пошутил о новорожденном сыне принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
  • 8 июня в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.

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