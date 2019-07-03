Лайм

Голосование за лучший ресторан Киева

Елену Зеленскую отчитали за внешний вид во время визита в Канаду: похоже, критики поспешили с выводами

В гардеробе первой леди Украины усмотрели грубое нарушение этикета

среда, 3 июля 2019, 08:04
читати статтю українською

Пользователи соцсетей активно обсуждают официальный визит президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены в Канаду. 2 июля пара прибыла в страну, где встретилась не только с важными лицами вроде министра иностранных дел Христи Фриланд и премьер-министра Джастина Трюдо, но и с местной диаспорой.

В частности, немало внимания досталось гардеробу Елены Зеленской. Если точнее - ее босоножкам на красной дорожке аэропорта Канады. Первую леди осудили за грубое нарушение этикета. Однако, судя по всему, с выводами поспешили. Непосредственно для встречи супруга гаранта выбрала совершенно другой образ.

"Прилетели в Канаду, завтрашний день обещает быть очень насыщенным интересными встречами и полезными делами, а сегодня немного времени на прогулку и ужин", - написала под снимком из аэропорта супруга Зеленского.

На фото президента и первую леди Украины встречают у трапа самолета с хлебом и солью. На Елене Зеленской просторный черный комбинезон и босоножки. В комментариях обувь супруги гаранта посчитали неуместной для официальных поездок: "Босоножки на такую встречу? Смешно", "С открытыми пальцами? Серьезно?", "Мда, обувь как раз для официального визита", "Снесите голову стилисту".

Однако уже в ночь на 3 июля (в Канаде вечер) в аккаунте Зеленской появились новые снимки. На них первая леди уже запечатлена в обществе важных лиц: "Утро в Канаде начался продуктивно. Встречалась с министром по делам детей и женщин Правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем министра здравоохранения Робин Мартин. Во время встречи рассмотрели Стратегию детского здоровья, успешно воплощенную Правительством Онтарио и ее основные направления, включающие помощь в образовании родителей во время беременности и в первые годы после рождения ребенка; здоровое питание детей и создание здоровых условий для их развития", - рассказала она.

На официальную встречу Елена Зеленская пришла в строгих брюках и блузке. Оценки фолловеров заметно изменились: "Елена, вы прекрасны", "Отлично выглядите, так держать", "За вас не стыдно. Спасибо", "Очень нравится наблюдать за вами, Елена", - указали под снимком.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

На съемках "экстрасенсов" неизвестный открыл стрельбу из пистолета

Журналисты вызвали на место происшествия наряд полиции, который задержал хулигана

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали скрытное место для крестин новорожденного сына

Это мероприятие супруги стараются сделать максимально закрытым

В Кремле отреагировали на громкий пост Нино Катамадзе об оккупантах

30 июня певица официально отказалась от выступлений в России

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"

Алексей Коган

Меня звали в Крым, догадайтесь, куда они после этого пошли - знаменитый джазмен Алексей Коган

Александр Положинский

Украина сможет в скором времени вернуть Донбасс при нескольких условиях – Александр Положинский
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: