Елену Зеленскую отчитали за внешний вид во время визита в Канаду: похоже, критики поспешили с выводами

Пользователи соцсетей активно обсуждают официальный визит президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены в Канаду. 2 июля пара прибыла в страну, где встретилась не только с важными лицами вроде министра иностранных дел Христи Фриланд и премьер-министра Джастина Трюдо, но и с местной диаспорой.

В частности, немало внимания досталось гардеробу Елены Зеленской. Если точнее - ее босоножкам на красной дорожке аэропорта Канады. Первую леди осудили за грубое нарушение этикета. Однако, судя по всему, с выводами поспешили. Непосредственно для встречи супруга гаранта выбрала совершенно другой образ.

"Прилетели в Канаду, завтрашний день обещает быть очень насыщенным интересными встречами и полезными делами, а сегодня немного времени на прогулку и ужин", - написала под снимком из аэропорта супруга Зеленского.

На фото президента и первую леди Украины встречают у трапа самолета с хлебом и солью. На Елене Зеленской просторный черный комбинезон и босоножки. В комментариях обувь супруги гаранта посчитали неуместной для официальных поездок: "Босоножки на такую встречу? Смешно", "С открытыми пальцами? Серьезно?", "Мда, обувь как раз для официального визита", "Снесите голову стилисту".

Однако уже в ночь на 3 июля (в Канаде вечер) в аккаунте Зеленской появились новые снимки. На них первая леди уже запечатлена в обществе важных лиц: "Утро в Канаде начался продуктивно. Встречалась с министром по делам детей и женщин Правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем министра здравоохранения Робин Мартин. Во время встречи рассмотрели Стратегию детского здоровья, успешно воплощенную Правительством Онтарио и ее основные направления, включающие помощь в образовании родителей во время беременности и в первые годы после рождения ребенка; здоровое питание детей и создание здоровых условий для их развития", - рассказала она.

На официальную встречу Елена Зеленская пришла в строгих брюках и блузке. Оценки фолловеров заметно изменились: "Елена, вы прекрасны", "Отлично выглядите, так держать", "За вас не стыдно. Спасибо", "Очень нравится наблюдать за вами, Елена", - указали под снимком.

Ранее первая леди Украины вместе со своим супругом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским посетили Францию с официальным визитом. В Париже Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон.

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