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Голос. Діти-5: кто победит в суперфинале

В заключительный этап шоу прошли самые талантливые участники 5 сезона

воскресенье, 7 июля 2019, 09:02
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Уже сегодня в эфире канала "1+1" состоится суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5". Победителя этого сезона зрители выберут в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

В заключительный этап шоу прошли самые талантливые участники 5 сезона, которые от выпуска к выпуску удивляли зрителей не только своей харизмой и голосами, но и личными историями. The Lime вспоминает, кто же поборется сегодня за победу на проекте, а также предлагает читателю принять участие в голосовании за самого сильного участника суперфинала.

  • Команда Джамалы

Никита Ачкасов - участник проекта, который идет за своей мечтой. Мальчик видит себя на большой сцене. Из-за своей любви к пению парню часто приходится терпеть насмешки одноклассников, однако Никита давно научился пропускать их мимо ушей.

Варя Кошевая - дочь юмориста Евгения Кошевого. Участие в "Голосі. Діти-5" - уже вторая попытка юной вокалистки победить на проекте. В 3 сезоне девочка попала в команду Потапа, однако дошла лишь до этапа "Бои", в котором уступила место сопернице.

  • Команда группы "Время и Стекло"

Александр Зазарашвили пришел на проект, следуя мечте стать известным вокалистом и петь в оперном театре "Ла Скала". Как отметил однажды юный вокалист, своими стараниями на сцене он намерен помогать детям-сиротам.

Карина Столаба мечтает о большой музыкальной карьере, однако ее родители против: уверены, что дочь должна освоить "серьезную" профессию. При всем этом суперфиналистка продолжает бороться за победу на проекте и за свою мечту.

  • Команда Dzidzio

Ярослава Карпука судьи проекта назвали самородком. Не по возрасту талантливый вокалист мечтает стать известным певцом и прославить свое село Старая Выжевка Волынской области.

Вероника Морская, несмотря на юный возраст, уже не первый год пишет музыку и стихи к ней. При всем этом у девочки есть еще одна сильная мотивация к победе – родители пообещали купить ей собаку.

  • Организаторы одного из крупнейших вокальных талант-шоу "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта. Стартует он на канале СТБ уже 14 сентября.

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