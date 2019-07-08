Если бы "Симпсоны" жилы в России: эксперимент художника устроил фурор в сети

В сети набирает популярность короткий ролик художника с ником Lazy Square, который предположил, как выглядели бы герои мультсериала "Симпсоны", будь они жителями России.

Видео появилось 7 июля на канале художника в YouTube. Менее чем за сутки ролик собрал свыше 400 тыс. просмотров, облетел СМИ и популярные каналы в Telegram (видео смотрите ниже).

Автор ролика повторил знаменитую заставку мультсериала, заменив ее реалиями современной России. Так играющая в переходе условная Лиза не вернулась домой после того, как ею заинтересовались полицейские, Барт, увлекся наркотиками, а супруги Гомера и Мардж устроили в финале кровавую драку на глазах у самого младшего ребенка.

Видео получило активный отклик зрителей в сети. В комментариях многие признали его мрачным, но "правдивым". Свыше 16 тыс. пользователей оценили ролик лайками, в то время как не согласились с автором лишь несколько сотен.

"Хахаха, стоп, я здесь живу", "Сразу детство вспомнилось", "Какое внимание к деталям. Это очень круто", "Это шедевр! Какой артхаус, это реализм", - указали в комментариях.

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