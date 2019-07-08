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Голос. Діти-5: кто победил в суперфинале

За победу в 5 сезоне проекта боролись шесть суперфиналистов

понедельник, 8 июля 2019, 00:41
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В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", победителем которого стал участник из Грузии Александр Зазарашвили (команда группы "Время и Стекло"). Лучшего вокалиста сезона зрители традиционно выбирали в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

За победу на проекте боролись шесть вокалистов, которые от выпуска к выпуску удивляли зрителей не только своей харизмой и голосами, но и личными историями. The Lime вспоминает историю Саши Зазарашвили, а также публикует его лучшие выступления на "Голос. Діти-5".

Саша Зазарашвили пришел на проект, следуя мечте стать известным вокалистом и петь в оперном театре "Ла Скала". Как отметил однажды юный вокалист, своими стараниями на сцене он намерен помогать детям-сиротам.

Кстати, уже в двенадцать лет парень отличился по-настоящему взрослым поступком - уговорил родителей усыновить четырех соседских детей, чьи родители погибли в результате автомобильной аварии. Семья Саши живет довольно скромно, при этом близкие полностью поддерживают его творческие начинания и всячески стараются развивать его талант.

Родители Саши также упоминали в эфирах, что очень гордятся сыном и считают его главной надеждой их семьи. Каждое выступление мальчика на проекте трогало зрителей и звездных тренеров до глубины души.

  • Организаторы одного из крупнейших вокальных талант-шоу "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта. Стартует он на канале СТБ уже 14 сентября.

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