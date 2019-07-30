В сети появилось забавное видео, на котором Елизавета II бегает за внуком - теперь мы видели все

Пожалуй, мало кому удавалось видеть, как в буквальном смысле слова бегает одна из самых известных женщин мира - королева Елизавета II. Сейчас у пользователей сети появилась такая возможность.

В сети стало популярным видео 33-летней давности. На нем Елизавета II бегает за непоседой внуком, 4-летним принцем Уильямом, во время семейного праздника. Теперь, как отметили пользователи соцсетей, они видели все.

Короткий ролик опубликовала в Twitter пользовательница с ником lara: "Ее величество-бабушка такая милаха", - посмеялась она. Ролик активно набирает просмотры и лайки в соцсети, пользователи шейрят его на страницах других популярных ресурсов.

Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.

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