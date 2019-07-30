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В сети появилось забавное видео, на котором Елизавета II бегает за внуком - теперь мы видели все

Видео сняли 33 года назад на одном из семейных праздников королевской семьи

вторник, 30 июля 2019, 15:20
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Пожалуй, мало кому удавалось видеть, как в буквальном смысле слова бегает одна из самых известных женщин мира - королева Елизавета II. Сейчас у пользователей сети появилась такая возможность.

В сети стало популярным видео 33-летней давности. На нем Елизавета II бегает за непоседой внуком, 4-летним принцем Уильямом, во время семейного праздника. Теперь, как отметили пользователи соцсетей, они видели все.

Короткий ролик опубликовала в Twitter пользовательница с ником lara: "Ее величество-бабушка такая милаха", - посмеялась она. Ролик активно набирает просмотры и лайки в соцсети, пользователи шейрят его на страницах других популярных ресурсов.

  • Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.
  • Читайте также на The Lime, как радиоведущий британской службы новостей BBC Дэнни Бейкер оказался под шквалом критикипосле того, как на личной странице в Twitter пошутил о новорожденном сыне принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.

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