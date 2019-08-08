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В "95 Квартале" определились с заменой Зеленскому: Кошевой назвал фамилию новичка

Судя по всему, актер уже готовится к новой роли в "Квартале"

четверг, 8 августа 2019, 18:00
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Украинский пародист и экс-участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий - наиболее вероятный кандидат на замену Владимиру Зеленскому в команде юмористической студии "Квартал 95".

Об этом в беседе с изданием Znaj рассказал комик и участник "Квартала" Евгений Кошевой.

"Нашли [замену Зеленскому], и вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора: это, скорее всего, будет Юра Великий, был одним из "братьев Шумахеров". Как известно, уехал очень далеко", – рассказал Кошевой.

Как добавил Кошевой, кто точно будет пародировать Зеленского, публика узнает уже в этом месяцев на концерте "Квартала" в Одессе. Но, судя по последним роликам Великого в Instagram, эта роль также достанется ему.

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Публикация от Юрий Великий (@yuri_velikiy)

Роль "первой леди" в юмористической студии традиционно останется за Еленой Кравец.

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