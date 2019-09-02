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Туристы из США не узнали Елизавету II: королева не растерялась и включила свой фирменный троллинг

Похоже, пока это лучший пранк королевы

понедельник, 2 сентября 2019, 11:00
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Мировые СМИ вновь гудят о шутнице-Елизавете II, восхищаются ее находчивостью и чувством юмора. Все дело в том, что в эти выходные королева отличалась новым пранком - разыграла туристов из США, которые встретили ее, но не узнали без традиционных ярких нарядов.

Как пишет Daily Mail, группа туристов наткнулась на Елизавету II в сопровождении лишь одного полицейского возле шотландского замка Балморал и решили справиться о том, можно ли в этих краях повстречать кого-либо из королевской семьи. Тут-то монаршая особа и включила свой фирменный троллинг.

Елизавета выслушала любопытных туристов и утвердительно ответила на вопрос, местная ли она. Когда же ее спросили, приходилось ли когда-нибудь встретить королеву, монаршая особа в простой повседневной одежде на полном серьеза сказала, что ни разу: "Мне - нет. Не встречала. А вот этот полисмен встречал".

Чем закончилась эта беседа и призналась ли Елизавета II туристам, кем является на самом деле, издание не уточняет. Как минимум, теперь у них точно есть возможность узнать больше о женщине, которую они повстречали неподалеку от замка. Для этого просто стоит открыть свежие новости.

Примечательно, что королева не впервые отличается чувством юмора. Так, во время визита в Северную Ирландию Елизавета II на вопрос заместителя первого министра о ее здоровье ответила: "Во всяком случае, я еще жива".

  • Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.
  • Читайте также на The Lime, как радиоведущий британской службы новостей BBC Дэнни Бейкер оказался под шквалом критикипосле того, как на личной странице в Twitter пошутил о новорожденном сыне принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.

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