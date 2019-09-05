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Принц Уильям и Кейт Миддлтон отвели свою четырехлетнюю дочь в школу: там учится и старший брат Шарлотты

Принцесса Шарлотта стала школьницей

четверг, 5 сентября 2019, 13:03
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5 сентября в семье герцога и герцогини Кембриджских знаменательный день - их единственная дочь впервые пошла в школу.

4-летняя Шарлотта вступила в то же учебное заведение, что и ее старший брат Джордж - школу Thomas's Battersea, которая расположена в южной части Лондона. Девочка прибыла на свой первый урок в сопровождении родителей - принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Учебный год начался и для 6-летнего Джорджа.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что она стильная мама. Герцогиня появилась в школе в элегантном платье с цветочным принтом от бренда Michael Kors и темных лодочках. Принц Уильям предстал в коричневых брюках, клетчатой рубашке и синем пиджаке. Ученики Шарлотта и Джордж были одеты в школьную форму с эмблемой учебного заведения.

Герцог и герцогиня помогали детям нести учебники - Кейт держала в руке портфель Шарлотты, а Уильям - Джорджа. Маленький принц вел себя уверенно, а вот начинающая школьница крепко держала маму за руку и пыталась спрятаться за ее спиной.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

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Напомним, что принц Джордж впервые пошел в школу в 2017 году. Тогда мальчика сопровождал только Уильям, так как Кейт была беременна третьим ребенком - сыном Луи.

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