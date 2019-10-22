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В Украине выберут новых судей Нацотбора на Евровидение: кто в претендентах

Состав жюри намерены обновить частично. А, возможно, и полностью

вторник, 22 октября 2019, 18:24
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Организаторы украинского Национального отбора на Евровидение-2020 объявили о намерении обновить состав членов жюри, а также поинтересовались мнением зрителей и поклонников конкурса на этот счет.

В прошлом году места за судейским столом занимали шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка), певица Джамала и музыкант, продюсер Евгений Филатов (The Maneken). К февралю следующего года состав членов жюри намерены обновить частично, а, возможно, и полностью. Зависеть это будет, в том числе, и от предпочтений зрителей.

Претендентами в этом году стали не менее известные украинцам звезды шоу-бизнеса, в том числе и судьи вокального шоу "Х-фактор". А именно поп-певицы Настя Каменских и Оля Полякова, продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, певцы MELOVIN, Дмитрий Шуров, Олег Винник и прошлогодняя тройка судей.

Кем и когда будет выбран новый судейский состав Нацотбора, пока не известно. Тем временем канал СТБ интересуется мнением любителей конкурса, кого же они хотели бы видеть в членах жюри отборочного этапа.

Напомним, прием анкет претендентов на участие в Евровидении-2020 стартовал 16 октября и продлится до 25 декабря включительно. Сам отборочный тур пройдет традиционно в три этапа: телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидении-2020 (22 февраля). Его ведущим так же будет Сергей Притула.

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