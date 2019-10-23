Серенада Солнечной долины: каким получился спектакль по мотивам известного мюзикла 1941 года

20 октября в Октябрьском дворце Театр Александра Меламуда поставил комедию "Серенада Солнечной долины" по мотивам одноименного музыкального фильма 1941 года, получившего три номинации на "Оскар". Рассказываем, чем постановка отличается от оригинала и как украинские звезды Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Владимир Горянский и миллионер Меламуд проявили себя в жанре мюзикла.

После зимних Олимпийских игр 1940 года в Голливуде появился спрос на фильмы о зимних видах спорта. Кроме того публика, измотанная Великой депрессией и войной, охотно шла на развлекательные картины, в которых не ощущался бы гнетущий дух времени. Именно в таких условиях появилась музыкальная комедия "Серенада Солнечной долины" - история о том, как известная фигуристка Соня Хени (а фильм делали именно под нее) в роли беженки из Норвегии отвоевывает сердце легкомысленного пианиста у капризной примадонны Вивьен Доун.

Чтобы привлечь аудиторию, продюсеры картины пригласили популярный джазовый оркестр Глена Миллера. 78 лет спустя именно музыкальная часть "Серенады" воспринимается как ее главное сокровище. Большинство композиций, звучащих в фильме ("Moonlight Serenade", "In the Mood", "Chattanooga Choo Choo") были хорошо известны публике до премьеры, и даже сегодня остаются узнаваемой и любимой классикой.

В постановке режиссера Семена Горова музыка также стала спасательным кругом для незамысловатой истории о любовном треугольнике: если диалоги актеров местами звучат затянуто и бессмысленно, то музыкальные номера радуют ухо и глаз.

По сюжету знаменитая певица Вивьен Доун (Сумская) ссорится со старым тапером (Алексей Вертинский) и соглашается сотрудничать с талантливым руководителем оркестра Тедом Скоттом (Борисюк) во время рождественских выступлений на курорте Солнечная долина. Приударить за дивой ему рекомендует ушлый менеджер Нифти Аллен (Меламуд) и владелец курорта мистер Морри (Горянский). Чтобы пропиарить оркестр, Нифти убеждает Теда принять ребенка-беженца из пылающей Европы. Но вместо малыша к герою приезжает Карен Бенсен (Мирослава Филиппович) - соблазнительная блондинка из Норвегии, мечтающая выйти замуж и стать певицей.

Оригинальный фильм 1941 года длится полтора часа. В нем немного диалогов, но предостаточно музыки, танцев, ненавязчивой рекламы реально существовавшего курорта "Сан-Валли", лыжных гонок и выступлений норвежской фигуристки Сони Хени. Повторить все эти сцены в помещении театра не представлялось возможным, и создатели спектакля попытались расширить историю с помощью диалогов. Сделать это оказалось непросто: ни в оригинальном фильме, ни в постановке Горова герои не раскрыты достаточно глубоко, чтобы их разговоры казались осмысленными и интересными. К счастью, ситуацию спасали музыкальные номера, в которых все без исключения актеры проявили недюжие вокальные способности.

Гармоничнее всего в роли примадонны смотрелась Ольга Сумская. Ее впечатляющие наряды и отработанная сценическая речь вытягивали большинство сцен, и когда актриса уходила за кулисы, ее отсутствие становилось особенно заметным. К слову, персонаж Вивьен Доу как в фильме, так и в спектакле - самый выразительный и интересный. На ее фоне остальные герои выглядят бледно, а мотивация их поступков зачастую кажется надуманной.

Впрочем, как в 1941 году в США, так и в 2019 году в Украине цель "Серенады Солнечной долины" - развлекать публику популярными джазовыми мотивами, элегантными костюмами, танцами и сказочной атмосферой, оторванной от реальности. С этой задачей оба произведения справились.

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