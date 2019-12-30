"Щедрик" Леонтовича должен стать нематериальным наследием ЮНЕСКО - Герман Макаренко

Народный артист Украины, артист ЮНЕСКО во имя мира Герман Макаренко выступил с инициативой внести наше национальное достояние - "Щедрик" Николая Леонтовича - в число объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, создать музей и международный день "Щедрик", по аналогии с днем вышиванки.

"Мы должны вернуть "Щедрику" украинское гражданство, потому что даже в музыкальной среде в мире не все знают, что эта самая известная рождественская мелодия принадлежит украинскому композитору. Для Украины это очень важно подчеркивать, только у нас в оркестре "Киев-Классик" есть пять вариантов исполнения "Щедрика" и мы их стараемся включать в большинство наших международных программ гастролей", - уточнил маэстро. Он добавил, что как художественный руководитель одного из первых негосударственных симфонических оркестров в Украине - Kyiv Classic Orchestra - пытается постоянно популяризировать музыку отечественных композиторов в многочисленных зарубежных турне.

Символично, что Kyiv Classic Orchestra появился пятнадцать лет назад весьма нетривиально: маэстро Герман Макаренко собрал тот первый коллектив для своего первого же выступления в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, где как раз отмечали юбилей участия Украины в этой международной организации. Но первым испытанием нового коллектива стала обычная парижская публика - оркестру предложили выступить в величественном соборе Ла Мадлен, и успех окрылил музыкантов. Именно с тех пор оркестр и его художественный руководитель, который уже стал Послом украинской культуры, популяризируют европейскую музыку в Украине и украинскую в мире.

На днях в Киеве состоялся уже двенадцатый ежегодный "Штраус-концерт", авторский проект Германа Макаренко, который стал визитной карточкой предновогодней рождественской столицы Украины и Национальной оперы.

Гастроли оркестра проходят с завидным постоянством во Франции, Италии, Бельгии, Чехии, Норвегии, Китае, на Кипре и во многих других уголках планеты. Иногда Kyiv Classic Orchestra дает по 15 концертов в месяц - находясь между Киевом, Парижем и Пекином. В этих городах все чаще звучит музыка Лысенко, Станковича, Скорика и многих других украинских классиков. Впрочем, маэстро шутит, но в определенной мере и Моцарта украинцы имеют право считать своим композитором. В программы концертов Kyiv Classic Orchestra часто включают европейских классиков - Моцарт, Гайдн, Григ, Адан и многие другие. Впрочем, не классикой единой - фолк, эстрада и джаз тоже не чужды известному коллективу - всего в программе несколько тысяч произведений и более полутора тысяч концертов. Безусловно, есть проекты, которые хотелось бы повторить. В 2005 году Kyiv Classic Orchestra представил авторский проект "Музыка всех континентов" на торжествах по случаю 65-летия ООН, и понятно, что эту идею следует развивать, уверен Герман Макаренко, сторонник культурной дипломатии. И еще в планах повторить большой проект "Украинские музыканты Китая": впервые представлен тамошней публике в 2010 году, он вызвал большой резонанс в Поднебесной, ведь в этой стране растет интерес к украинской культуре.

Ежегодно именно Kyiv Classic Orchestra под руководством Германа Макаренко создает художественную программу Благотворительного венского бала в Киеве, под его аккомпанемент традиционно выходят тридцать пар дебютантов на паркет - прекрасная традиция, величественное событие, которое проходит во многих столицах мира.

С особым трепетом Герман Макаренко относится к программам для детей, потому что это самая благодарная публика, для которой хочется играть. Перед Рождеством в столице Украины состоялся второй ежегодный "Штраус-форум" для детей, пострадавших от военных действий на Донбассе, детей участников АТО: юные зрители смогли не только послушать классическую музыку в опере, но и попасть в оркестр, поиграть на музыкальных инструментах. Особой популярностью пользовались большие барабаны, а к контрабасу даже выстроилась очередь. В ближайших творческих планах оркестра еще несколько социальных инициатив, в том числе и для детей, социально малообеспеченных, которые могут и должны быть привлечены к прекрасному. Ведь не зря дирижер теряет по два килограмма за каждый концерт ... это особая миссия и образ жизни.

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