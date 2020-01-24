Украинские звезды собрали средства на восстановление дома Николая Леонтовича: названа сумма

В Киеве состоялся большой благотворительный концерт для спасения от разрушения уникального объекта культурного наследия - дома Николая Леонтовича, в котором знаменитый украинский композитор, автор аранжировки знаменитого "Щедрика", провел свое детство.

В этот вечер на сцене Freedom Hall выступили Наталья Могилевская, Тayanna, Тоня Матвиенко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич, а также всемирно известный хор "Щедрик". Ведущей вечера стала актриса, писательница и телеведущая Снежана Егорова.

Гостями благотворительного приема стали представители политического истеблишмента и культуры Ирина Борзова, Людмила Пышная, Иван Гинянский, Дмитрий Гордон с женой Олесей Бацман, Лариса Евтухова, Тимофей Нагорный, Виталина Ющенко, Екатерина Одарченко, Наталия Нетовкина, Анатолий Соловьяненко, Павел Шилько, Александр Серый, Габриэла Масанга, Елена Пржонская и другие.

Во время мероприятия провели открытый благотворительный аукцион, на котором было продано 8 произведений искусства. Среди которых - фоторобота известного украинского фотографа Игоря Гайдая "Семки", коллажный жакет "Revolution" известной американо-украинской художницы Ольги Рондяк, картины львовских художников Михаила Демцю "Весна" и "Три стога" Ореста Белоуса, а также два платья известного украинского дизайнера Юлии Магдыч и лампа "Бойковский дом" архитектора Павловского, выполненная в технологии Tiffani.

"Главная миссия гражданского общества – будить. За эти два года нам удалось привлечь внимание к факту разрушения дома Николая Леонтовича в селе Шершни, – поделилась организатор мероприятия Наталья Заболотная. – Считаю большой победой то, что мы спасли его от планов властей Винницкой области о сносе. В течение двух благотворительных акций Фонда гуманитарного развития Украины удалось собрать 350 000 гривен. Мы понимаем, что этого мало для реновации и создания мемориального дома Николая Леонтовича. Однако мы уже можем профинансировать проект реставрации и развития, а также создания интерьерных и экспозиционных решений. Я верю, что вскоре дом Леонтовича появится из руин и станет ценной жемчужиной в анналах украинского наследия и новым указателем на украинском и международной культурной карте. Я искренне благодарю тех меценатов, которые внесли посильный вклад в спасение памятника. Особая благодарность нашим партнерам – радиохолдингу Business Radio Group, украинским артистам, художникам и дизайнерам, которые сделали свой весомый нематериальный вклад в сохранение домика детства всемирно известного композитора".

Фонд гуманитарного развития Украины призывает всех неравнодушных украинцев присоединиться к благотворительной инициативе по сбору средств для восстановления дома Николая Леонидовича. Средства можно перечислить по указанным ниже реквизитам:

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