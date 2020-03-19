Печатный журнал Playboy прекращает свое существование: вспоминаем его лучшие обложки

Эротический журнал Playboy, издающийся в США с 1953 года, перестанет выходить в печатной версии. Последний выпуск выйдет весной 2020 года.

Об этом заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон в открытом письме. По его словам, на это решение косвенно повлияла пандемия коронавируса, которая замедлила производство и сорвала сроки поставок. Но основная причина - падение интереса к печатной версии.

"Мы решили, что наш выпуск "Весна 2020", который выйдет в газетных киосках США, станет нашей последней печатной публикацией за год в США. Мы перейдем к публикации в цифровом формате", - сказано в письме.

"За последние 66 лет мы стали гораздо большим, нежели просто журнал. Порой вы должны отпустить прошлое, чтобы появилось место для будущего. Поэтому мы сфокусировались на достижении нашей миссии наиболее эффективным и действенным способом, каким только можем: хотим помочь создать культуру, в которой все люди могут получать удовольствие", - отметил Кон.

Playboy - журнал для мужчин эротического характера, который был основан Хью Хефнером. В разное время на обложке издания появлялись такие знаменитые личности, как Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон, Шэрон Стоун, Ума Турман, а также некоторые украинские звезды.

Первый номер вышел в декабре 1953 года с тогда еще малоизвестной Мэрилин Монро на обложке. Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров.

Предлагаем вспомнить лучшие обложки знаменитого журнала Playboy, на которых появлялись многие всемирно известные модели, певицы и актрисы, будоражившие сердца мужчин.

Мэрилин Монро, декабрь 1953



Мадонна, сентябрь 1985

Синди Кроуфорд, июль 1988



Памела Андерсон, октябрь 1989



Дрю Бэрримор, январь 1995

Дита фон Тиз, декабрь 2002

Ким Кардашьян, декабрь 2007



Настя Каменских, август 2008

Кейт Мосс, январь 2014

Линдси Лохан, февраль 2012

Напомним, что основатель легендарного эротического журнала Playboy Хью Хефнер скончался в сентябре 2017 года. На момент смерти ему был 91 год.

Также читайте на theLime, как украинская певица и модель Даша Астафьева показала себя на обложках эротического мужского глянца Playboy. Артистка показала обложки 2009, 2011 и 2019 годов.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.