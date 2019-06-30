Гороскоп на июль: Рыб ждут интриги, а Раки окажутся в центре внимания

Что вас ждет в июле 2019 года? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут большие победы, кто получит ценный урок, а кто будет очень разочарован.

Овен

Вы на пороге больших и неожиданных перемен. Вам бы набраться храбрости и ринуться в омут с головой, но страх словно сковывает все конечности, не давая даже вдохнуть. Это пройдет, если вы сами сможете объяснить себе, что ничего катастрофического сейчас не происходит.

Телец

Вы самоотверженны, это прекрасное качество. Близким сейчас понадобиться ваша поддержка, они знают, что всегда могут на вас рассчитывать. Но не стоит забывать и о собственных чувствах. Расскажите, что вас тревожит, не держите эмоции в себе.

Близнецы

Плывите по течению, не пытайтесь контролировать каждый поворот своей жизни. Месяц принесет интересные находки, которые в будущем очень сильно изменят привычный ход событий. Обращайте внимание на мелочи и не бойтесь экспериментов.

Рак

У Раков в этом месяце есть шанс оказаться в центре внимания. Если вы давно хотели выйти на публику - действуйте! Сейчас вашу инициативу оценят на все 100. Не лишним будет попробовать воплотить давно задуманные идеи. В июле удача на вашей стороне. Но берегитесь завистников!

Лев

Львы в июле могут быть эмоциональны. Сдерживайте негативные порывы и отпускайте на волю позитивные. И будет вам счастье. А еще в этом месяце можно попробовать какое-то абсолютно новое занятие, оно дастся вам достаточно легко.

Дева

Острожнее на любовном фронте, в июле ваши тайные и явные пассии могут активизироваться. Не удивляйтесь повышенному вниманию, но и не теряйте контроль. Помните - все имеет свои последствия.

Весы

Вас ждет больше количество встреч. Увы, не все они будут приятными. Наберитесь терпения, сейчас вы можете быть очень вспыльчивы. Планируя поездки стоит продумывать все наперед, до малейших деталей. Так как ваша голова сейчас будет забита кучей задач и о важных мелочах вы запросто можете забыть. В идеале, заведите себе планер на этот месяц.

Скорпион

После недавнего потрясения вы еще не до конца пришли в себя. Несмотря на вашу внутреннюю силу, что-то продолжает вас скрести изнутри. В этом месяце у вас есть шанс это побороть и все исправить. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он все подскажет.

Стрелец

Июль 2019 года подарит вам эмоциональные качели. Ваш внутренний собственник и ревнивец будет активен, как никогда. Но не давайте ему полную свободу действий. Помните, что сцены и скандалы не приведут ни к чему хорошему. В июле вам может повезти на финансовом поле, поэтому смело беритесь за новые задачи и проекты, они принесут хорошую прибыль.

Козерог

Это однозначно ваше время! Все прямо таки само идет к вам в руки. Поэтому просто ловите моменты. Сейчас прекрасный период для старта нового проекта, крупных покупок и даже для планирования семьи. Также не будет лишним в июле заняться своим здоровьем, тогда следующей зимой вы будете реже болеть.

Водолей

Хотелось бы вам напомнить, что за дверью дома и офиса есть жизнь. Выбирайтесь на воздух, гуляйте, общайтесь с друзьями. Чем активнее вы будете в июле, тем интереснее потом будет ваша осень. А еще можно попробовать сменить имидж.

Рыбы

Сейчас вас могут манить самые различные интриги и авантюры. И ваш характер будет всячески им способствовать. Но именно в июле очень важно держать себя в руках, так как случайные слабости потом очень сильно отразятся на всей вашей жизни. Займитесь чем-то энергозатратным и не азартным, это поможет выплеснуть энергию и сохранить баланс.

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