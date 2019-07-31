Гороскоп на август: Раков будут ждать сюрпризы, а Львам придется уделить внимание внешнему виду

Что вас ждет в августа 2019 года? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет непростой период, у кого появятся новые планы, а кому придется попотеть.

Овен

Вам стоит взять на себя ведущую роль в семье. Домашний очаг сейчас может полностью лечь на ваши плечи. Хлопоты будут приятными, если вы позовете на помощь близких и найдете с ними общие занятия. Хорошей идеей будет сделать перестановку

Телец

Не стоит в этом месяце браться за слишком амбициозные задачи. Вы рискуете взвалить на себя больше дел, чем сможете закончить. Осторожнее с вершинами в карьере, ваши недоброжелатели будут завидовать вам и пытаться украсть ваш успех.

Близнецы

Август - время вашей удачи. Все прямо таки само идет к вам в руки. Поэтому просто ловите моменты. Сейчас прекрасный период для старта нового проекта, крупных покупок и даже для планирования семьи. Также не будет лишним в августе заняться своим здоровьем, тогда следующей осенью вы будете гораздо реже болеть.

Рак

Для представителей этого знака август будет насыщенным и непростым. Но вас также ждут приятные сюрпризы. Вспомните, чего вам не хватает для счастья. И тогда поймете, за какие задачи стоит браться в первую очередь, а что может и подождать.

Лев

Вам стоит всерьез заняться своим внешним видом. Ваша привлекательность в собственных глазах значительно выростет, если вы что-то в себе измените. Но не забывайте, что главная красота всегда внутри. И вы прекрасны и уникальны именно такими, какими являетесь.

Дева

Только тщательный анализ ситуации сейчас поможет Девам не упасть в грязь лицом. Вы запутались и не знаете, куда дальше идти. Попросите совета у того, кто опытнее и мудрее. И не бегите за уходящим поездом. Ваше время придет, но наступит это не сейчас.

Весы

В августе вы можете столкнуться с трудностями на работе. Начальство не слишком к вам благосклонно, постарайтесь не принимать это близко к сердцу. Ваши идеи реализуются, но это произойдет немного позже. А сейчас просто выдохните и не переживайте по пустякам.

Скорпион

Вы наконец набрались нужной решимости и готовы к активным действиям. Но теперь вас сдерживает боязнь перемен. Сделайте глубокий вдох и шагните навстречу вашей цели. Не позволяйте сомнениям вами манипулировать, контролируйте ситуацию сами.

Стрелец

Давно планируете поехать в отпуск и все никак не удается выкроить недельку? Делайте это сейчас. Этот август - лучшее время для отдыха Стрельцов, если выберетесь в поездку, она подарит вам заряд бодрости и энергии на долгое время. Старайтесь избегать конфликтов и решать все вопросы с улыбкой, тогда события будут развиваться в вашу пользу.

Козерог

Все словно само будет идти к вам в руки. Кроме вашего самочувствия, оно может начать вас подводить. Чтобы этого избежать, не давайте себе переутомляться. Даже если будет хотеться выложиться на полную, помните о том, что ваша батарейка не бесконечна.

Водолей

После недавнего потрясения вы еще не до конца пришли в себя. Несмотря на вашу внутреннюю силу, что-то продолжает вас скрести изнутри. В этом месяце у вас есть шанс это побороть и все исправить. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он все подскажет.

Рыбы

Пора разложить по полочкам все незаконченные дела. Они ведь сами себя не сделают, а в августе этот список будет реализовываться проще, чем в другое время. Сейчас вам нужно высыпаться и действовать по четкому графику, тогда к сентябрю многие важные вопросы будут решены в вашу пользу.

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