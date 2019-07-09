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В популярном сериале "Очень странные дела-3" сыграл киевлянин: теперь он звезда соцсетей

В сети не утихает ажиотаж, вызванный третьим сезоном сериала от Netflix

вторник, 9 июля 2019, 11:02
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Вот уже несколько недель в сети не утихает ажиотаж, вызванный третьим сезоном сериала от Netflix "Очень странные дела" (Stranger Things). Каждый день зрители находят новые подробности о проекте, которые вызывают неподдельный интерес. Так, к примеру, стало известно, что одну из ролей в картине сыграл украинец Алек Утгофф.

До официального релиза все подробности сериала держались в строжайшем секрете, поэтому имя 33-летнего актера всплыло в обсуждениях проекта лишь со временем. Теперь Алек Утгофф - звезда соцсетей. Его лайкают десятки тысяч инстаграмеров.

В третьем сезоне "Очень странных дел" киевлянин Алек Утгофф сыграл одну из очень колоритных ролей. Актер перевоплотился в ученого Алексея Смирнова, а уже на следующий день после премьеры только в Instagram количество его подписчиков увеличилось в несколько раз.

"Спасибо всем за теплые слова и поддержку! Я, правда, тронут, что вы получили удовольствие от моей игры и резонировали с персонажем. Я старался отвечать людям, насколько мог", - написал в одном из своих постов Утгофф.

Родился актер в Киеве, но уже в школьном возрасте вместе с семьей эмигрировал из Украины. Высшее образование Утгофф получил в Великобритании, после чего переехал в Лос-Анджелес. За время карьеры Алек Утгофф успел сыграть эпизодические роли в фильмах "Турист", "Джек Райан: Теория хаоса", "Мордекай", "Миссия невыполнима 5" и других.

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