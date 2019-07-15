Говорят, нового агента "007" сыграет темнокожая актриса: что задумали сценаристы на самом деле

По соцсетям и СМИ прошел слух, что главным героем новой "бондианы" - следующим агентом "007" - станет темнокожая женщина, а ее роль сыграет актриса Лашана Линч. Это действительно так, но и не совсем.

Как пишет британский Daily Mail, согласно сюжету 25-й "бондианы" (название фильма все еще держится в секрете), Бонд отправится на пенсию и его кодовый позывной "007" отдадут женщине. Позже по просьбе агентства он вернется к службе, а новый агент "007" станет его напарницей. Таким образом героиня Линч - это не новый Бонд, а просто агент, которому достанется номер главного героя.

При этом, как отмечает издание, новый фильм также будет погружен в мир движения МeToo. Между главными героями будут развиваться любовные отношения, но обычные уловки мачо-Бонда из предыдущих фильмов уже не будут действовать на героиню. Как подчеркнули журналисты, понятие "Bond girl" ("девочка Бонда") теперь заменили на "Bond woman" ("женщина Бонда").

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались в апреле этого года. Агента "007" уже в пятый раз играет Дэниел Крэйг. А роль злейшего врага Бонда досталась звезде фильма "Богемская рапсодия" Рами Малеку. В картине также снимаются Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рори Киннер и другие. Ее релиз запланирован на апрель 2020 года.

Ранее актера бондианы Дениэла Крэйга прооперировали. Необходимость хирургического вмешательства возникла из-за травмы, которую "Бонд" получил на съемках.

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