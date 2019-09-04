Каким получился фильм про Василия Стуса "Заборонений": первая критика и ответ создателей

5 сентября в кинотеатрах Украины стартует показ фильма "Заборонений" - биографической драмы о жизни поэта-диссидента Василия Стуса, репрессированного советской властью и погибшего в исправительно-трудовой колонии строгого режима "Пермь-36". Мы посетили допремьерный показ и делимся главными подробностями о нашумевшем проекте.

Сцена суда над Стусом и персонаж Виктора Медведчука

Еще в 2018 году вокруг картины вспыхнул нешуточный скандал: общественность узнала, что из нее вырезали сцену несправедливого суда над Стусом, адвокатом которого в 1980 году был назначен Виктор Медведчук - нынешний глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум Владимира Путина. Общественный резонанс заставил создателей "Забороненого" вернуть сцену, хотя имя защитника изменили по требованию юристов Медведчука.

"Если в фильме фигурирует живая историческая личность, от нее нужно получить согласие на использование имени и фамилии. И поскольку с этим были сложности, мы взяли материалы дела и воспроизвели их в документальной манере. Мы не могли вырывать фразы из контекста и переставлять их местами", - говорит режиссер Роман Бровко.

"Мы понимали, что сцена может кому-то не понравиться, но это компромисс между активной общественностью, которая выступала за ее сохранение, и "сильными мира сего". Нам пришлось балансировать, ведь при эмоциональном окрашивании и обострении фактов фильм мог бы быть запрещен".

“Люди в целом преувеличивают роль Медведчука в этом процессе, - считает один из сценаристов "Забороненого" Артемий Кирсанов. - Он был причастен к тому, что Василия Стуса засудили, но там еще был прокурор, свидетели, которые нагло врали, там были следователи, которые вели дело, и много людей, которых сам Василий Стус обвинил в своей гибели”.

Конфликт с автором книги "Дело Василия Стуса" Вахтангом Кипиани

Режиссер и сценаристы "Забороненого" неоднократно подчеркивали, что суд над Стусом не является ключевой темой, и главной задачей было показать личность поэта-бунтаря в контексте движения шестидесятников. Получилось ли у них - вопрос риторический. Фильм действительно рассказывает о ключевых событиях в жизни Василия Стуса: знакомстве с женой, отношениях с убитой в 1970 году художницей-диссидентской Аллой Горской, предпосылках для второго ареста и заключения, которое повлекло за собой смерть поэта. Между тем характер Стуса прописан достаточно пунктирно: он принципиален, но его эмоции и мотивацию актер Дмитрий Ярошенко по большей мере передает посредством реплик, а не убедительной игры.

Художественные качества фильма "Заборонений" стали объектом критики еще до его выхода в прокат. Журналист и автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани, против которого Виктор Медведчук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, написал короткий нелестный отзыв на своей странице в Facebook.

"Доярка из Хацапетовки, только с актером, похожим на Василия Стуса в главной роли. Понимаю, что это художественное кино, но выбросить движение человека к самому себе и оставить плакат на стене - это очень грустное зрелище", - пишет Кипиани.

Создатели фильма отмалчиваться не стали: в комментарии для Lime сценарист Артемий Кирсанов сказал, что подобные высказывания похожи на попытку "поймать хайп".

"Вахтанг Кипиани написал, что фильм - халтура. Я желаю ему сделать такую же халтуру, чтобы оценить масштаб труда. Не знаю, писал ли Вахтанг хоть раз сценарии игрового кино. Похоже, что не писал. Потому говорить такие вещи - непрофессионально. Это некорректно и это не критика, - считает Кирсанов. - Я слышал, что Вахтанг Кипиани - авторитетный журналист, и у него репутация профессионала в своей сфере. У нас есть его книга "Дело Василия Стуса", и по позициям Медведчука и смерти Стуса он изложил, по сути, те же факты, которые раскопали мы. Но Вахтанг увидел в фильме что-то свое. Создается впечатление, что это попытка поймать хайп, потому что пока никто из журналистов фильма еще не видел, он первым решил сказать, что фильм - плохой. Но мы понимаем, что это потом будет использоваться пропагандой Российской Федерации - мы уже через это проходили".

По словам сценариста, фильм уже посмотрели и позитивно оценили друзья и знакомые Василия Стуса: Мария Стус [сестра поэта], диссиденты Олесь Шевченко, Мирослав Маринович, Василий Овсиенко и Маргарита Довгань, профессора Института литературы и эксперты Музея шестидесятничества.

Вопросы исторической достоверности

Байопики - жанр игрового кино, допускающий расхождения с историческими фактами. На этом создатели "Забороненого" неоднократно акцентировали внимание, но у людей, знакомых с биографией Василия Стуса, все же возник ряд замечаний. В особенности это касается персонажей, с которыми поэт встречается в заключении: агента КГБ Веры и сокамерника-армянина, который пытался заучить стихи из уничтоженного сборника Стуса "Птах душі". Уточнить детали после премьеры вызвался Василий Овсиенко - распространитель самиздата, политзаключенный, публицист и историк диссидентского движения.

"С Василием Стусом я был заключен в мордовских лагерях в 1975-76 годах, а потом и на Урале (в лагере Пермь-36). Для меня это было уже третье заключение, и я получил звание "заслуженного рецидивиста". Таким же "рецидивистом" был Стус, и я надеялся, что в фильме его покажут в полосатой одежде. Но показали в черной, - рассказывает Овсиенко. - Также не было никакой кэгэбистки-полковницы, хотя КГБ и виновато в гибели Стуса. Еще нам показывают, что в камере Стуса пребывают четыре человека, в том числе и Левко Лукьяненко. На самом деле они не были в одной камере, и последние 2-3 месяца Василий находился в камере исключительно с Леонидом Бородиным (русский поэт-диссидент). Также нам показывают армянина, чей прототип сидел в зоне строгого режима, в за полкилометра от нашего особого. Его звали Ишхан Мкртчан, и он повесился в середине лета 1985 года, за 2-3 месяца до смерти Василия Стуса. Но многих я там узнаю. В частности, майора Журавкова, начальника лагеря, который почему-то умер через 10 дней после Василия Стуса".

В ответ на замечания Роман Бровко заметил, что хотя кино и опирается на документальные факты, все же является художественным.

"От Левка Лукьяненко мы знаем, что в последние дни жизни к Стусу приехал кто-то из киевского руководства КГБ, после чего его перевели в одиночную камеру. Мало кто знает, что там произошло. Но Вера - метафорический образ советской системы, которая трансформируется и меняется. Возможно, она его не бьет и не уничтожает физически, но это битва за разум", - объясняет режиссер.

Армянин также оказался собирательным образом, поскольку еще в мордовских лагерях армяне вывезли стихи Василия Стуса и передали их Вячеславу Черноволу.

Чтобы предотвратить дискуссии о том, что в фильме является правдой, а что - вымыслом, создатели "Забороненого" подчеркнули, что "картина рассчитана не на специалистов", а на школьников, студентов и людей, которым только предстоит познакомиться с именем Стуса и явлением шестидесятничества. Не слишком ли рискованно так ограничивать свою аудиторию, и не должны ли художественные качества фильма компенсировать естественный для байопиков недостаток интриги - еще один вопрос, оставшийся без ответа после просмотра "Забороненого".

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