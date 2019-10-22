Тренер раскрыл секрет безупречной фигуры 63-летней актрисы "Терминатора"

31 октября в кинотеатрах Украины выходит 6 часть культовой франшизы "Терминатор 6: Темные судьбы". Фильм, продюсером которого выступил Джеймс Кэмерон, является прямым продолжением "Терминатора 2: Судный день", и роль Сары Коннор в нем вновь исполнила Линда Хэмилтон. Уже в трейлере зрители могли заметить невероятную физическую форму 63-летней актрисы. О том, как ей удалось добиться таких результатов, в колонке Deadline рассказала тренер Маки Шилстоун, который 43 года проработал в индустрии спорта, помогая элитным спортсменам.

На счету у Шилстоуна - 3000 профессиональных спортсменов. Он 11 лет работал с чемпионкой мира по теннису Сереной Уильямс, различными командами и даже спецназом. Помочь Линде Хэмилтон с упражнениями и питанием его попросил непосредственно Джеймс Кэмерон.

"Когда мне поступило это предложение, Хэмилтон был 61 год. Честно говоря, мне это не было интересно. Но Кэмерон сказал, что хочет изменить мантру Голливуда о "выбрасывании актрис после 40 лет", - пишет он. - Я скептически относился к тому, что в своем возрасте Хэмилтон сможет выдержать тренировки, и сказал Кэмерону, что приму предложение при условии, если она пройдет обширное медицинское обследование, включая стресс-кардиопульмональное тестирование, лабораторные исследования и DXA-сканирование для определения состава тела и костной массы".

Когда Линда прошла все обследования и встретилась с тренером, он отметил, что она находится в форме, типичной для 61-летней женщины.

"Это не оскорбление. Женщины в постменопаузе, как правило, накапливают больше висцерального абдоминального жира, и это подвергает их риску развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Это результат изменений в их гормональной системе, в которой преобладают эстрогены", - пишет Шилстоун.

Подготовка началась с 3 недель строгих тренировок: Шилстоун хотел убедиться, что актриса выдержит условия стресса - как физического, так и психического.

“Она справилась, но не без проблем. Самым большим беспокойством Хэмилтон было то, что зрители будут сравнивать ее с тем, как она выглядела 28 лет назад, - пишет он. - Бюджет студии предусматривал создание домашнего спортзала для тренировок, и вскоре я понял, что помимо физиологии Линда Хэмилтон была не такой, как большинство 61-летних женщин. Сколько из них обладают решимостью и силой воли, напоминающими о характере Сары Коннор, которую она сыграла почти три десятилетия назад?"

Первые три месяца занятия с Хэмилтон проходили 6 дней в неделю, по 1,5-2 часа в день. Они включали круговые тренировки с использованием силового тренажера, стационарные и интервальные кардиотренировки на эллиптическом устройстве, силовые тренировка со специально разработанным медицинским мячом.

Упражнение сами по себе не помогли бы ей достичь желаемой формы, потому для актрисы был разработан строгий режим питания.

“Два раза в неделю к ней домой доставляли предписанные блюда - с одобренными с медицинской точки зрения пищевыми добавками для сохранения мышечной массы и мобилизации жировых отложений. Несмотря на то, что упоминалось в неадекватных интернет-репортажах, ни разу во время моего обучения я не давал Линде никаких рецептурных лекарств. Каждая использованная комбинация питательных веществ была предварительно одобрена с медицинской точки зрения и помещена в ее личную медицинскую карту”, - пишет Шилстоун.

Типичный план питания Линды Хэмилтон:

Завтрак:

Яичный белок, омлет с авокадо, свежие ягоды

Яйца, овощи и измельченная грудка индейки

Омлет и овощи

Нежирный греческий йогурт со свежими ягодами

Можно добавлять овсянку, цельнозерновые тосты или свежие фрукты

Обед и ужин:

Зеленый салат с овощами и нежирным белком, оливковое масло / уксус

Рыба, мясо птицы или тофу, приготовленные на гриле, запеченные, приготовленные на пару, вареные или жареные с использованием оливкового масла; приготовленные на пару, жареные в оливковом масле или приготовленные на гриле овощи, 1/2 чашки коричневого риса, киноа или сладкий картофель

170 граммов белка с каждым приемом пищи

Неограниченное количество крахмалистых овощей

Оливковое масло используется вместо сливочного

Полезные жиры во время еды: авокадо, оливковое масло, орехи / ореховое масло

Жирная рыба (лосось / тунец) еженедельно

Через 3 месяца Хэмилтон и Шилстоун перебрались на футбольное поле, чтобы поработать с ногами актрисы. Ее ждали короткие спринты, тренировки на ловкость и боевая подготовка.

"Мы ни за что не позволили бы дублеру занять ее место", - пишет тренер.

Актриса старательно выполняла предписания, но все же столкнулась с последствиями интенсивных нагрузок. Она жаловалась на дискомфорт в нижней и средней части спины, усталость в плечах и боли в ногах. Справиться с этим помогли физическая терапия и хиропрактика.

“Любая женщина, читающая это и думающая о повторении режима Хэмилтон, должна сначала обратиться к врачу и убедиться, что это безопасно, - предупреждает тренер. - Результаты, достижения? Вам нужно только взглянуть на нее, чтобы увидеть превращение Линды обратно в Сару Коннор”.

Шилстоун уверяет, что Хэмилтон была одной из лучших клиенток, с которыми он работал. Тренер уверен, что достичь успеха ей помогла дисциплина, стремление к совершенству и любовь к своему ремеслу.

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