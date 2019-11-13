RU  UA

Лайм

Disney предупредили об устаревших стереотипах в своих классических мультфильмах

Так компания хочет избежать обвинений в расизме, сексизме и пропаганде неэтичных моделей поведения

среда, 13 ноября 2019, 17:43
читати статтю українською

12 ноября компания Disney запустила стриминговый сервис Disney Plus, поместив в его каталог сотни фильмов и телепередач. В их числе - классические произведения первой половины ХХ века, в которых отношение к таким темам, как раса или пол, отличаются от современных. Чтобы предотвратить возможные обвинения в расизме, сексизме и других грехах, Disney решили добавить в описания фильмов предупреждение об "устаревших культурных стереотипах".

Дисклеймерами обозначили некоторые любимые мультфильмы Disney: "Дамбо", "Коты-аристократы", "Питер Пэн", "Книга джунглей", "Леди и Бродяга", "Фантазия", "Пиноккио". Издание Gamespot пишет, что перед показом видео зритель увидит предупреждение: "Эта программа представлена в том виде, в котором она была изначально создана. Она может содержать устаревшие культурные стереотипы".

Disney Plus не вдается в подробности, какие именно сцены в мультфильмах являются неэтичными, но Gamespot указывает на расовые стереотипы в песне "Что делает краснокожего краснокожим" из "Питера Пэна", образе сиамских кошек из "Котов-аристократов" и Короля Луи из "Книги джунглей".

  • Disney выбрали актера на роль принца в экранизации мультфильма "Русалочка". Гарри Стайлза уговорить не получилось, и теперь Эрика сыграет молодой британец.
  • Marvel выпустит сериал и комиксы о настоящих детях-героях. В их числе - незрячий футболист, 13-летняя создательница креативных протезов и 11-летний активист, борющийся против жестокого обращения с детьми.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Marvel трогательно почтили память Стэна Ли в годовщину его смерти: фото

Марвел почтили память Стэна Ли трогательным рисунком

Disney выбрали актера на роль принца в экранизации мультфильма "Русалочка"

Актеры фильма Русалочка Ариэль от Дисней - принца Эрика сыграет 24-летний Джон Хауэр-Кинг

В HBO задумались о продолжении сериала "Друзья", и планы канала точно порадуют фанов

Телеканал уже начал переговоры с актерами и авторами оригинального шоу

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: