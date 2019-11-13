Disney предупредили об устаревших стереотипах в своих классических мультфильмах

12 ноября компания Disney запустила стриминговый сервис Disney Plus, поместив в его каталог сотни фильмов и телепередач. В их числе - классические произведения первой половины ХХ века, в которых отношение к таким темам, как раса или пол, отличаются от современных. Чтобы предотвратить возможные обвинения в расизме, сексизме и других грехах, Disney решили добавить в описания фильмов предупреждение об "устаревших культурных стереотипах".

Дисклеймерами обозначили некоторые любимые мультфильмы Disney: "Дамбо", "Коты-аристократы", "Питер Пэн", "Книга джунглей", "Леди и Бродяга", "Фантазия", "Пиноккио". Издание Gamespot пишет, что перед показом видео зритель увидит предупреждение: "Эта программа представлена в том виде, в котором она была изначально создана. Она может содержать устаревшие культурные стереотипы".

Disney Plus не вдается в подробности, какие именно сцены в мультфильмах являются неэтичными, но Gamespot указывает на расовые стереотипы в песне "Что делает краснокожего краснокожим" из "Питера Пэна", образе сиамских кошек из "Котов-аристократов" и Короля Луи из "Книги джунглей".

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