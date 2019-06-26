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Новый хит: Полякова порадовала фанов зажигательной песней

Впервые эта композиция прозвучала на концерте "Королева ночи" в Киеве

среда, 26 июня 2019, 14:24

Популярная украинская певица Оля Полякова презентовала танцевальный трек "Звонила" - пятый сингл из альбома "Королева ночи".

Песня в новой аранжировке уже доступна на официальном YouTube-канале исполнительницы.

"Звонила" - это микс легкого текста и глубокой смысловой драмы, характерной лирике Поляковой более позднего периода и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет", - сказано в описании к треку.

Впервые эта композиция прозвучала на концерте "Королева ночи", который отгремел в ноябре прошлого года в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети появлялось множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии до более лайтовых вариантов.

"Очень танцевальная! Балдею от припева", "Это новый хит", "Супер", "Офигенный хит", "Это настоящий хит. Жду уже клип", - радуются поклонники.

  • Ранее стало известно, что Оля Полякова вошла в судейский состав юбилейного, десятого сезона вокального талант-шоу "Х-фактор".
  • Также читайте на The Lime, популярная украинская электро-фолк группа ONUKA презентовала новый сингл под названием ZENIT. Премьера трека состоялась 26 июня на YouTube-канале коллектива.

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