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Салат из огурцов: как быстро сделать вкусную заготовку на зиму

С этим рецептом вы легко справитесь даже без глубоких познаний в кулинарии

среда, 26 июня 2019, 13:48

Салат из огурцов на зиму - это именно то, о чем стоит позаботиться уже сейчас. Трудно представить сытный зимний ужин без любимых заготовок, которые не только радуют своим вкусом, но и напоминают о теплых сезонах.

Всевозможные рецепты салатов на зиму позволяют сделать сегодня практически любые заготовки без особых хлопот и затрат по времени. The Lime вспомнил простой рецепт салата из огурцов, для которого вам потребуются лишь репчатый лук (2 кг), уксус (100 мл), растительное масло (100 мл), соль (2 ст. ложки), сахар (3 ст. ложки), перец горошком (10 шт) и, собственно, сами огурцы (2 кг). С этим рецептом вы легко справитесь даже без глубоких познаний в кулинарии. Поехали!

Шаг 1: О банках и крышках для вашего салата на зиму стоит побеспокоиться заранее. Собираем все необходимое, моем, стерилизуем (самый надежный метод - на пару кипящей воды).

Шаг 2: Старательно вымываем огурцы и нарезаем их с кожурой на дольки. Приблизительно так же, как вы это делаете в процессе приготовления обыкновенного салата из огурцов. Далее полукольцами нарезаем лук.

Шаг 3: Все нарезанные овощи смешиваем. Солим, добавляем перец, сахар и полученную смесь оставляем на 30-40 минут. В посудине за это время появится овощной сок.

Шаг 4: Перекладываем наш огуречный салат в кастрюлю побольше и на небольшом огне доводим до кипения. В процессе помешиваем.

Шаг 5: Выключаем. Даем остыть (10 минут). Добавляем в кастрюлю уксус, растительное масло. Хорошо перемешиваем и вновь доводим до кипения.

Шаг 6: Еще горячий салат раскладываем по банкам и тут же закатываем. После этого банки стоит перевернуть на крышки и укутать теплым пледом или полотенцем.

На этом этапе ваш салат из огурцов на зиму готов! После того как банки остынут, его стоит убрать в погреб или другое прохладное место, где он будет храниться до зимы.

В качестве бонуса предлагаем вам также несколько полезных видеорецептов по приготовлению овощных заготовок на зиму.

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