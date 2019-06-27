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Всемирный день рыболовства и именины Егора: какой праздник 27 июня

Какие праздники отмечают 27 июня

четверг, 27 июня 2019, 08:00

27 июня 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Егора и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день рыболовства

28 июня рыбаки по всему миру отмечают свой личный день в году. Всемирный день рыболовства был установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, которая прошла в июле 1984 года в Риме.

В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, обучающие семинары, фестивали, выставки и форумы. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. Интересно, что в последние годы среди участников соревнований все чаще можно увидеть представительниц прекрасного пола. Хотя раньше эти мероприятия посещали в основном мужчины.

Родились в этот день

Ласло I Святой, король Венгрии из династии Арпадов, причисленный к лику святых, Людовик XII, король Франции, Карл IX, предпоследний король Франции из династии Валуа, Карл XII, король Швеции, Петер Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник, младший из братьев, Джей Джей Абрамс, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, Тоби Магуайр, американский актер.

Именины

Георгий, Егор, Мстислав, Александр, Иосиф, Осип, Павел, Николай, Елисей, Эмма.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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