Варенье из крыжовника: простой пошаговый рецепт полезной заготовки

С наступлением сезона любители заготовить вкусности на зиму задаются похожими вопросами, один из них - как приготовить варенье из крыжовника. На этом этапе стоит сразу сказать, что рецепт его очень прост и осилит его любой желающий с минимальным опытом на кухне. Что же касается самого варенья, это уникальный продукт не только по составу полезных веществ, но и по своему вкусу.

Варенье из крыжовника едва ли не самая популярная среди заготовок на зиму, а все благодаря его вкусовым качествам и простоте в приготовлении. The Lime вспомнил классический рецепт, для которого вам потребуются лишь сахар (1 кг), вода (200 мл) и сам крыжовник (1 кг). Что по времени? Максимум - несколько часов. Давайте-ка приготовим ваше отличное варенье!

Шаг 1: Готовим ягоду: перебираем, моем, удаляем корешки, поврежденные ягоды отбрасываем. Уже чистые ягоды выкладываем на полотно и даем обсохнуть.

Шаг 2: Подсохший крыжовник пересыпаем в эмалированную посуду и засыпаем его сахаром. Посудину ставим в холодильник и оставляем там на всю ночь. За эти несколько часов ягода пустит сок.

Шаг 3: Вынимаем утром кастрюлю и добавляем в нее воду. Ставим на плиту и доводим до кипения на небольшом огне. Дождавшись, добавляем оставшийся сахар и тщательно перемешиваем деревянной лопаткой. При необходимости снимаем пену.

Шаг 4: Размешав сахар, даем будущему варенью повариться еще 5 минут, но только на слабом огне. Далее убираем кастрюлю с огня и оставляем до полного остывания. Когда кастрюля становится холодной, массу в ней снова доводим до кипения и кипятим также около 5 минут. Далее снова даем остыть.

Шаг 5: Процедуру с кипячением повторяем и в третий раз, но уже не оставляем варенье остывать, а сразу раскладываем по стерилизованным заранее банкам. Их тут же закатываем крышками. Закрытые банки ставим на крышку, заворачиваем в плед или одеяло и даем полностью остыть.

Ну вот, ваше варенье из крыжовника готово! Хранить его стоит в прохладном месте, где нет прямых лучей солнца. В качестве бонуса мы также предлагаем вам полезный видеорецепт по приготовлению янтарного варенья из крыжовника.