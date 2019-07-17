Салат из кабачков на зиму: пошаговый рецепт вкусной заготовки

С наступлением сезона кабачков многие хозяйки начинают их жарить, тушить, фаршировать, а также добавлять в супы и салаты. А для того, чтобы вкусностями из кабачков наслаждаться круглый год - можно их заготовить на зиму.

The Lime вспомнил пошаговый рецепт салата из кабачков, который станет отличной заменой свежим овощам в холодное время года. Это блюдо получается очень вкусным, пряным, а готовится совсем не сложно.

Для того, чтобы заготовить кабачки на зиму, нужно взять следующие ингредиенты:

кабачок - 750 г

морковь - 200 г

соль - 1 ч.л.

сахар - 2 ст.л.

масло растительное - 50 г

уксус - 40 мл

кориандр молотый - 1 ч.л.

чеснок сушеный - 2 ч.л.

перец чили молотый - 1/2 ч.л.

Шаг 1: Кабачки и сырую морковь натереть длинными тонкими полосками (на терке, предназначенной для корейской моркови).

Шаг 2: Добавить к овощам соль, сахар и все сухие специи. Влить рафинированное растительное масло и уксус.

Шаг 3: Все хорошо перемешать, чтобы соединились все ингредиенты, и оставить на два часа.

Шаг 4: Для того, чтобы салат заготовить на зиму, его нужно плотно, вместе с жидкостью, разложить по стерилизованным банкам.

Шаг 5: Затем салат нужно простерилизовать. Для этого на дно средней кастрюли выложить мягкую ткань и поместить на нее банку с салатом. Налить в кастрюлю холодную воду так, чтобы она доходила почти доверху банки. Отправить кастрюлю на плиту, довести на огне воду до кипения. Стерилизовать 20 минут с момента закипания воды.

Шаг 6: Банки закатать и укутать чем-то теплым. Остывшие банки с салатом хранить в прохладном месте.

В качестве бонуса предлагаем вам также видеорецепт по приготовлению маринованных кабачков на зиму в домашних условиях:

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