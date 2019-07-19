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Снятый на свалке клип ONUKA номинирован на международную кинопремию

Режиссером видео выступил Алан Бадоев

пятница, 19 июля 2019, 16:38
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Социальный клип украинской электро-фолк группы ONUKA на песню Strum, который снял именитый режиссер Алан Бадоев, номинирован на международную кинопремию Social World Film Festival.

Видео будет представлено в рамках фестиваля в Соренто (Италия) уже на следующей неделе. Съемки клипа проходили на огромной свалке в Подгорцах под Киевом. Мусорный слой здесь равен высоте 27-этажного дома.

"В работе с Артистом самое интересное для меня это создать портрет - то, что останется в памяти зрителя, как послевкусие. В случае с ONUKA портретом стала выбранная нами локация, место жизни и смерти, место результатов тщеславия человека", - рассказывал ранее клипмейкер.

Social World Film Festival станет третьей международной кинопремией в послужном списке украинского клипмейкера наряду с Каннским фестивалем и премией "Киношок", а сам Алан Бадоев – первым режиссером музыкального видео в Восточной Европе, чья работа поборется за звание лучшей в категории "социальное видео".

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