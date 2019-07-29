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Кабачки по-корейски на зиму: простой рецепт салатной заготовки

Вторая половина лета - самое время задуматься о том, чем украсить свой стол зимой

понедельник, 29 июля 2019, 16:22
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Вторая половина лета - самое время задуматься о том, чем украсить свой стол зимой. В числе самых популярных и проверенных овощных заготовок - салат из кабачков. Ранее мы рассматривали рецепты торта из кабачков, а также вариант их приготовления на гриле. Сегодня же поговорим о салате, который в холодный сезон заменит нам свежие овощи.

Салат из кабачков по-корейски, помимо вкусовых качеств, всегда станет отличным украшением на вашем столе. Приготовить его и закрыть на зиму довольно просто. The Lime предлагает рецепт, который не потребует от вас много времени и больших познаний в кулинарии.

Сперва давайте определимся с ингредиентами. Для приготовления салата из кабачков по-корейски нам потребуются:

  • кабачки (3 кг)
  • морковь (0,5 кг)
  • лук (0,5 кг)
  • красный салатный перец (5 шт)
  • чеснок (1 головка)
  • приправы для корейской моркови (20 гр)
  • уксус 9% (1 стакан)
  • подсолнечное масло (2/3 стакана)
  • сахар (1 стакан)
  • соль (2 ст. ложки)
  • укроп (1 небольшой пучок)

Что же касается времени приготовления, рассчитывать необходимо буквально на несколько часов. Весь процесс состоит из 5 последовательных шагов. Итак, приступим:

Шаг 1: Старательно моем кабачки, чистим морковь, срезаем все лишнее: хвостики, корешки. Трем овощи на специальной терке для корейской моркови.

Шаг 2: Моем, чистим салатный перец, удаляем плодоножки и семена. Чистим лук и чеснок. Все нарезаем мелкими кусочками или же трем на мелкой терке.

Шаг 3: Все овощи и нарезанную зелень складываем в чистую эмалированную миску или кастрюлю. Все перемешиваем и добавляем соль, приправу для корейской моркови. Кладем сахар, наливаем уксус и растительное масло - все это снова тщательно перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на 2-3 часа. За это время овощи пустят сок. Ну а пока овощи маринуются, стерилизуем банки для консервации.

Шаг 4:Нарезанные овощи вместе с полученным маринадом плотно укладываем в уже сухие стерильные банки (банки нельзя переполнять, оставляем 1-2 см зазора).

Шаг 5: Банки с салатом закрываем стерильными крышками и помещаем в кастрюлю с горячей водой, но не кипятком, иначе банки могут лопнуть. Так стерилизуем 40 минут с момента закипания. Далее вынимаем банки по одной и закатываем. Ставим крышками вниз и так оставляем до полного остывания, укутав их в плед или одеяло.

Ну вот, на этом этапе ваши кабачки по-корейски готовы. Содержать банки стоит в прохладном месте, где нет солнечного света. Ну а в качестве бонуса предлагаем также полезный видеорецепт по приготовлению кабачков на зиму:

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