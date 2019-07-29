Кабачки по-корейски на зиму: простой рецепт салатной заготовки

Вторая половина лета - самое время задуматься о том, чем украсить свой стол зимой. В числе самых популярных и проверенных овощных заготовок - салат из кабачков. Ранее мы рассматривали рецепты торта из кабачков, а также вариант их приготовления на гриле. Сегодня же поговорим о салате, который в холодный сезон заменит нам свежие овощи.
Салат из кабачков по-корейски, помимо вкусовых качеств, всегда станет отличным украшением на вашем столе. Приготовить его и закрыть на зиму довольно просто. The Lime предлагает рецепт, который не потребует от вас много времени и больших познаний в кулинарии.
Сперва давайте определимся с ингредиентами. Для приготовления салата из кабачков по-корейски нам потребуются:
- кабачки (3 кг)
- морковь (0,5 кг)
- лук (0,5 кг)
- красный салатный перец (5 шт)
- чеснок (1 головка)
- приправы для корейской моркови (20 гр)
- уксус 9% (1 стакан)
- подсолнечное масло (2/3 стакана)
- сахар (1 стакан)
- соль (2 ст. ложки)
- укроп (1 небольшой пучок)
Что же касается времени приготовления, рассчитывать необходимо буквально на несколько часов. Весь процесс состоит из 5 последовательных шагов. Итак, приступим:
Шаг 1: Старательно моем кабачки, чистим морковь, срезаем все лишнее: хвостики, корешки. Трем овощи на специальной терке для корейской моркови.
Шаг 2: Моем, чистим салатный перец, удаляем плодоножки и семена. Чистим лук и чеснок. Все нарезаем мелкими кусочками или же трем на мелкой терке.
Шаг 3: Все овощи и нарезанную зелень складываем в чистую эмалированную миску или кастрюлю. Все перемешиваем и добавляем соль, приправу для корейской моркови. Кладем сахар, наливаем уксус и растительное масло - все это снова тщательно перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на 2-3 часа. За это время овощи пустят сок. Ну а пока овощи маринуются, стерилизуем банки для консервации.
Шаг 4:Нарезанные овощи вместе с полученным маринадом плотно укладываем в уже сухие стерильные банки (банки нельзя переполнять, оставляем 1-2 см зазора).
Шаг 5: Банки с салатом закрываем стерильными крышками и помещаем в кастрюлю с горячей водой, но не кипятком, иначе банки могут лопнуть. Так стерилизуем 40 минут с момента закипания. Далее вынимаем банки по одной и закатываем. Ставим крышками вниз и так оставляем до полного остывания, укутав их в плед или одеяло.
Ну вот, на этом этапе ваши кабачки по-корейски готовы. Содержать банки стоит в прохладном месте, где нет солнечного света. Ну а в качестве бонуса предлагаем также полезный видеорецепт по приготовлению кабачков на зиму:
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