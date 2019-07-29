Кабачки по-корейски на зиму: простой рецепт салатной заготовки

Вторая половина лета - самое время задуматься о том, чем украсить свой стол зимой. В числе самых популярных и проверенных овощных заготовок - салат из кабачков. Ранее мы рассматривали рецепты торта из кабачков, а также вариант их приготовления на гриле. Сегодня же поговорим о салате, который в холодный сезон заменит нам свежие овощи.

Салат из кабачков по-корейски, помимо вкусовых качеств, всегда станет отличным украшением на вашем столе. Приготовить его и закрыть на зиму довольно просто. The Lime предлагает рецепт, который не потребует от вас много времени и больших познаний в кулинарии.

Сперва давайте определимся с ингредиентами. Для приготовления салата из кабачков по-корейски нам потребуются:

кабачки (3 кг)

(3 кг) морковь (0,5 кг)

(0,5 кг) лук (0,5 кг)

(0,5 кг) красный салатный перец (5 шт)

(5 шт) чеснок (1 головка)

(1 головка) приправы для корейской моркови (20 гр)

(20 гр) уксус 9% (1 стакан)

(1 стакан) подсолнечное масло (2/3 стакана)

(2/3 стакана) сахар (1 стакан)

(1 стакан) соль (2 ст. ложки)

(2 ст. ложки) укроп (1 небольшой пучок)

Что же касается времени приготовления, рассчитывать необходимо буквально на несколько часов. Весь процесс состоит из 5 последовательных шагов. Итак, приступим:

Шаг 1: Старательно моем кабачки, чистим морковь, срезаем все лишнее: хвостики, корешки. Трем овощи на специальной терке для корейской моркови.

Шаг 2: Моем, чистим салатный перец, удаляем плодоножки и семена. Чистим лук и чеснок. Все нарезаем мелкими кусочками или же трем на мелкой терке.

Шаг 3: Все овощи и нарезанную зелень складываем в чистую эмалированную миску или кастрюлю. Все перемешиваем и добавляем соль, приправу для корейской моркови. Кладем сахар, наливаем уксус и растительное масло - все это снова тщательно перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на 2-3 часа. За это время овощи пустят сок. Ну а пока овощи маринуются, стерилизуем банки для консервации.

Шаг 4:Нарезанные овощи вместе с полученным маринадом плотно укладываем в уже сухие стерильные банки (банки нельзя переполнять, оставляем 1-2 см зазора).

Шаг 5: Банки с салатом закрываем стерильными крышками и помещаем в кастрюлю с горячей водой, но не кипятком, иначе банки могут лопнуть. Так стерилизуем 40 минут с момента закипания. Далее вынимаем банки по одной и закатываем. Ставим крышками вниз и так оставляем до полного остывания, укутав их в плед или одеяло.

Ну вот, на этом этапе ваши кабачки по-корейски готовы. Содержать банки стоит в прохладном месте, где нет солнечного света. Ну а в качестве бонуса предлагаем также полезный видеорецепт по приготовлению кабачков на зиму:

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