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Готовим дома творожно-клубничный торт: простой пошаговый рецепт без выпечки

С этим рецептом справится даже начинающий кулинар

вторник, 30 июля 2019, 19:18
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Приготовить торт на любой вкус в домашних условиях - не проблема. Другое дело - наличие свободного времени. Когда нет возможности стоять у плиты и следить за коржами, на выручку придут рецепты тортов без выпечки.

Будет ли такой торт хуже других? Совершенно нет, ведь существует масса рецептов тортов без выпечки, в которых также используются ягодные начинки, шоколадная глазурь и прочие популярные составляющие. Сегодня The Lime вспомнил простой рецепт творожно-клубничного торта, который не отнимет много времени, но явно удивит своими вкусовыми качествами. Справится с ним даже начинающий кулинар.

Итак для приготовления клубничного торта без выпечки нам потребуются следующие ингредиенты:

  • желатин (10 г)
  • вода (50 мл)
  • темный шоколад (100 г)
  • сливочное масло (70 г)
  • кукурузные хлопья (100 г)
  • творог (200 г)
  • сахар (1 ст. ложка)
  • ванильный сахар (½ ч. ложки)
  • молоко (100 мл)
  • белый шоколад (100 г)
  • жирные сливки (100 г)
  • клубника (200 г)

Процесс приготовления торта без выпечки будет состоять из 7 взаимосвязанных этапов. Итак, давайте-ка приготовим ваш десерт.

Этап 1: Заливаем в небольшой посудине желатин и оставляем его набухать на необходимое время (смотрите на упаковке).

Этап 2: Пока дожидаемся готовности желатина, растопим темный шоколад со сливочным маслом на водяной бане. Полученным жидким шоколадом заливаем хлопья и тщательно перемешиваем. Таким образом мы получим основу нашего торта.

Этап 3: Застилаем пергаментом разделочную доску. Ставим на нее форму для выпечки. Бортики изнутри лучше застелить пекарской бумагой, так наша основа не прилипнет к посудине. Выкладываем хлопья в форму, выравниваем и немного притаптываем. По готовности убираем в холодильник на 30 минут.

Этап 4: Добавляем в творог сахар обычный и ванильный, взбиваем блендером. Греем до кипения молоко и добавляем к нему готовый желатин, тщательно перемешиваем до полного его растворения. Далее совмещаем в посудине молоко с творогом и так же старательно все перемешиваем. Уже в готовую массу добавляем белый шоколад, снова перемешиваем.

Этап 5: Даем творожно-шоколадной массе остыть до комнатной температуры. Взбиваем сливки и также соединяем все в одной посудине.

Этап 6: Половину полученного мусса выливаем в форму с основой и опять убираем на 10 минут, но уже в морозильную камеру. А в это время выкладываем слой порезанной на пластинки клубники (всегда можно экспериментировать с любыми другими ягодами и фруктами) и выливаем вторую половину мусса. Ставим в холодильник на два-три часа.

Этап 7: Вот и все. Ваш торт с клубникой и творогом готов. Отклеиваем пергамент снизу и выкладываем торт на блюдо.

В качестве бонуса предлагаем вам также пару занимательных видеорецептов по приготовлению тортов без выпечки.

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