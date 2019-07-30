Готовим дома творожно-клубничный торт: простой пошаговый рецепт без выпечки

Приготовить торт на любой вкус в домашних условиях - не проблема. Другое дело - наличие свободного времени. Когда нет возможности стоять у плиты и следить за коржами, на выручку придут рецепты тортов без выпечки.
Будет ли такой торт хуже других? Совершенно нет, ведь существует масса рецептов тортов без выпечки, в которых также используются ягодные начинки, шоколадная глазурь и прочие популярные составляющие. Сегодня The Lime вспомнил простой рецепт творожно-клубничного торта, который не отнимет много времени, но явно удивит своими вкусовыми качествами. Справится с ним даже начинающий кулинар.
Итак для приготовления клубничного торта без выпечки нам потребуются следующие ингредиенты:
- желатин (10 г)
- вода (50 мл)
- темный шоколад (100 г)
- сливочное масло (70 г)
- кукурузные хлопья (100 г)
- творог (200 г)
- сахар (1 ст. ложка)
- ванильный сахар (½ ч. ложки)
- молоко (100 мл)
- белый шоколад (100 г)
- жирные сливки (100 г)
- клубника (200 г)
Процесс приготовления торта без выпечки будет состоять из 7 взаимосвязанных этапов. Итак, давайте-ка приготовим ваш десерт.
Этап 1: Заливаем в небольшой посудине желатин и оставляем его набухать на необходимое время (смотрите на упаковке).
Этап 2: Пока дожидаемся готовности желатина, растопим темный шоколад со сливочным маслом на водяной бане. Полученным жидким шоколадом заливаем хлопья и тщательно перемешиваем. Таким образом мы получим основу нашего торта.
Этап 3: Застилаем пергаментом разделочную доску. Ставим на нее форму для выпечки. Бортики изнутри лучше застелить пекарской бумагой, так наша основа не прилипнет к посудине. Выкладываем хлопья в форму, выравниваем и немного притаптываем. По готовности убираем в холодильник на 30 минут.
Этап 4: Добавляем в творог сахар обычный и ванильный, взбиваем блендером. Греем до кипения молоко и добавляем к нему готовый желатин, тщательно перемешиваем до полного его растворения. Далее совмещаем в посудине молоко с творогом и так же старательно все перемешиваем. Уже в готовую массу добавляем белый шоколад, снова перемешиваем.
Этап 5: Даем творожно-шоколадной массе остыть до комнатной температуры. Взбиваем сливки и также соединяем все в одной посудине.
Этап 6: Половину полученного мусса выливаем в форму с основой и опять убираем на 10 минут, но уже в морозильную камеру. А в это время выкладываем слой порезанной на пластинки клубники (всегда можно экспериментировать с любыми другими ягодами и фруктами) и выливаем вторую половину мусса. Ставим в холодильник на два-три часа.
Этап 7: Вот и все. Ваш торт с клубникой и творогом готов. Отклеиваем пергамент снизу и выкладываем торт на блюдо.
В качестве бонуса предлагаем вам также пару занимательных видеорецептов по приготовлению тортов без выпечки.
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