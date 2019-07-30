Готовим дома творожно-клубничный торт: простой пошаговый рецепт без выпечки

Приготовить торт на любой вкус в домашних условиях - не проблема. Другое дело - наличие свободного времени. Когда нет возможности стоять у плиты и следить за коржами, на выручку придут рецепты тортов без выпечки.

Будет ли такой торт хуже других? Совершенно нет, ведь существует масса рецептов тортов без выпечки, в которых также используются ягодные начинки, шоколадная глазурь и прочие популярные составляющие. Сегодня The Lime вспомнил простой рецепт творожно-клубничного торта, который не отнимет много времени, но явно удивит своими вкусовыми качествами. Справится с ним даже начинающий кулинар.

Итак для приготовления клубничного торта без выпечки нам потребуются следующие ингредиенты:

желатин (10 г)

(10 г) вода (50 мл)

(50 мл) темный шоколад (100 г)

(100 г) сливочное масло (70 г)

(70 г) кукурузные хлопья (100 г)

(100 г) творог (200 г)

(200 г) сахар (1 ст. ложка)

(1 ст. ложка) ванильный сахар (½ ч. ложки)

(½ ч. ложки) молоко (100 мл)

(100 мл) белый шоколад (100 г)

(100 г) жирные сливки (100 г)

(100 г) клубника (200 г)

Процесс приготовления торта без выпечки будет состоять из 7 взаимосвязанных этапов. Итак, давайте-ка приготовим ваш десерт.

Этап 1: Заливаем в небольшой посудине желатин и оставляем его набухать на необходимое время (смотрите на упаковке).

Этап 2: Пока дожидаемся готовности желатина, растопим темный шоколад со сливочным маслом на водяной бане. Полученным жидким шоколадом заливаем хлопья и тщательно перемешиваем. Таким образом мы получим основу нашего торта.

Этап 3: Застилаем пергаментом разделочную доску. Ставим на нее форму для выпечки. Бортики изнутри лучше застелить пекарской бумагой, так наша основа не прилипнет к посудине. Выкладываем хлопья в форму, выравниваем и немного притаптываем. По готовности убираем в холодильник на 30 минут.

Этап 4: Добавляем в творог сахар обычный и ванильный, взбиваем блендером. Греем до кипения молоко и добавляем к нему готовый желатин, тщательно перемешиваем до полного его растворения. Далее совмещаем в посудине молоко с творогом и так же старательно все перемешиваем. Уже в готовую массу добавляем белый шоколад, снова перемешиваем.

Этап 5: Даем творожно-шоколадной массе остыть до комнатной температуры. Взбиваем сливки и также соединяем все в одной посудине.

Этап 6: Половину полученного мусса выливаем в форму с основой и опять убираем на 10 минут, но уже в морозильную камеру. А в это время выкладываем слой порезанной на пластинки клубники (всегда можно экспериментировать с любыми другими ягодами и фруктами) и выливаем вторую половину мусса. Ставим в холодильник на два-три часа.

Этап 7: Вот и все. Ваш торт с клубникой и творогом готов. Отклеиваем пергамент снизу и выкладываем торт на блюдо.

В качестве бонуса предлагаем вам также пару занимательных видеорецептов по приготовлению тортов без выпечки.

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