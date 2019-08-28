Самый грязный фильм: Pornhub запустил кампанию по очистке океанов от пластика

Видео-сайт для взрослых Pornhub снял фильм на заполненном мусором пляже, чтобы собрать деньги на удаление пластика из мирового океана, пишет издание Dezeen.

За каждый просмотр фильма "Dirtiest Porn Ever" ("Самое грязное порно в мире") Pornhub будет перечислять пожертвование Ocean Polymers - некоммерческой организации, которая планирует запустить корабль для сбора и переработки пластика из моря.

"Мы здесь грязные, в Pornhub, но это не значит, что наши пляжи должны быть такими", - объяснил Кори Прайс, вице-президент Pornhub.

В фильме показана пара, занимающаяся сексом на пляже в окружении мусора. Согласно задумке создателей, это наглядно продемонстрирует, как пластик и отходы могут испортить красивую сцену.

Пока пара занимается сексом, уборщики мусора в фирменных костюмах Pornhub убираются вокруг них.

Веб-сайт для взрослых запустил кампанию в рамках своей инициативы Pornhub Cares, поскольку все больше внимания уделяется состоянию Мирового океана.

"Загрязнение океана стало одной из важнейших глобальных проблем, и оно только ухудшается, - продолжил Прайс. - Вот почему крайне важно, чтобы мы использовали нашу платформу для повышения осведомленности и стимулирования перемен - не только на время, но и для будущих поколений".

Наряду с видео, Pornhub создал веб-сайт, информирующий зрителей о том, как избежать попадания одноразового пластика в океан. Он рекомендует покупать как можно меньше пластика, перерабатывать мусор и убирать за собой, гуляя на свежем воздухе.

Ocean Polymers считает, что работа с Pornhub поможет распространить информацию о загрязнении пластмасс людям, которые могут не знать об этом.

"Мы все являемся частью проблемы и должны работать вместе, чтобы найти решения, - сказала Хизер Вигглсворт, исполнительный директор Ocean Polymers. - Pornhub - это бренд со значительным глобальным охватом, включающим всю демографию, поэтому он является очень эффективной платформой для повышения осведомленности о кризисе, с которым сталкиваются наши океаны. Было бы здорово увидеть больше кампаний такого размера и масштаба".

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