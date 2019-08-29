Как заморозить овощи на зиму и сохранить витамины: простые советы

Замораживание продуктов – это один из самых популярных способов их сохранения. Всегда удобно иметь под рукой пакет замороженной зелени или овощей.

Заготавливать на зиму при помощи заморозки можно любые не слишком водянистые овощи. Идеальными кандидатами являются перцы, баклажаны, кабачки, брокколи и другие. При размораживании продукты сохраняют свой цвет, аромат и набор витаминов. Чтобы заморозить овощи на зиму, нужно знать несколько маленьких хитростей.

Показатели температуры



Чтобы овощи сохранились в морозильной камере весь зимний сезон, нужно держать температуру под контролем. Оптимальный показатель – от 18 до 23 градусов ниже нуля.

Маленький объем



Замораживайте овощи порционнно, то есть в одном пакете или контейнере должно быть такое количество продуктов, которое вы используете за один раз. При повторном размораживании продукт теряет не только свои вкусовые свойства, внешний вид, но самое главное, свою свежесть.

Удобная посуда (упаковка)



Для замораживания овощей часто используют пластиковую посуду. Но помните, что не все контейнеры подходят для хранения продуктов в морозилке. Самым главным символом, который должен быть обязательно на посуде, является знак "вилка и рюмка", означающий, что такой контейнер пригоден для использования с продуктами питания.

Еще одна емкость для заморозки - специальные пакеты с zip-застежкой. Они очень удобны в использовании и компактно размещаются в морозильной камере. К тому же, такие пакеты не позволяют продуктам в морозилке "обмениваться" запахами.

Овощи на зиму: какие продукты можно замораживать

Помидоры

Чтобы заготовить помидоры на зиму, нужно выбрать спелые плоды. Томаты можно заготавливать, как целиком (черри), так и порезать их кружочками.

Перцы

Замороженный перец на зиму можно добавлять в различные блюда, такие как рагу, супы, соусы, а целые плоды можно использовать для фарширования. Перед заморозкой овощи можно бланшировать, так они быстрее приготовятся после размораживания.

Баклажаны

Чтобы заготовить баклажаны на зиму, их нужно нарезать кружочками и посолить. Оставить в соли на 20–30 минут, чтобы ушла горечь, а после этого заморозить.

Кабачки

Если хотите заготовить кабачки на зиму, то самый простой способ - натереть их на крупной терке, отжать лишнюю жидкость и поместить в емкость для замораживания. Также можно замораживать кабачки, нарезав их кубиками, кружочками или дольками.

Огурцы

Можно ли заморозить огурцы на зиму - вопрос, который интересует многих. На самом деле - можно и нужно. Только перед использованием огурцы лучше не размораживать, чтобы они не стали водянистыми.

Ранее мы писали, как заморозить клубнику на зиму. Преимущество замороженных ягод в том, что они совершенно не теряют своих полезных свойств, а если ее заготовить правильно, то ягодки сохранят свою форму и аромат.

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