Лечо по-болгарски: пошаговый рецепт душистой заготовки на зиму

За окном начало сентября, и если вы еще не успели пополнить запасы заготовок на зиму, самое время ими заняться. Недавно мы рассматривали рецепты различных салатов из кабачков, а также делились советами, как правильно заморозить овощи. Сегодня предлагаем уделить время вкусной и очень ароматной закуске - лечо по-болгарски.

Этот вариант заготовки не отличается особыми трудностями в приготовлении, однако за счет ингредиентов в рецепте порадует вас приятным вкусом. Хранится лечо без проблем как в погребе, так и в квартире. Отлично дополняет мясные блюда и все варианты картофеля. Давайте-ка посмотрим, как готовится закуска, и что особенного в рецепте по-болгарски.

Рецепт лечо по-болгарски насчитывает всего несколько простых ингредиентов. Приведенный далее список рассчитан на 2 литра консервации. Итак, нам потребуются:

Помидоры (1,5 кг)

(1,5 кг) Разноцветный болгарский перец (1 кг)

(1 кг) Сахар (3 ст. ложки)

(3 ст. ложки) Соль (1 ст. ложка)

(1 ст. ложка) Гвоздика (2 шт.)

(2 шт.) Душистый перец (2 горошины)

(2 горошины) Черный перец (2 горошины)

Для приготовления лечо нам также потребуется мясорубка или блендер. А проделаем мы всего несколько шагов.

Шаг 1: Моем перцы, вычищаем семечки, корешки и нарезаем их кольцами или кубиками. На вкус вашей закуски это никак не повлияет. То же самое проделываем с помидорами, только с них стоит удалить кожуру, а нарезанные кусочки измельчить блендером или мясорубкой до состоянию пюре.

Шаг 2: Переливаем помидорное пюре в глубокую кастрюлю и ставим на огонь. На небольшом огне варим 15 минут, при этом помешиваем и снимаем пену. Спустя 15 минут добавим в посудину гвоздику и специи.

Шаг 3: В горячее пюре добавляем нарезанные перцы и продолжаем варить до их размягчения. Тогда же добавляем соль и сахар. Все это тщательно перемешиваем и варим еще 15 минут под крышкой.

Шаг 4: Еще горячее лечо раскладываем в сухие стерильные банки и закатываем. Ставим банки на крышки, накрываем теплым одеялом или пледом и так оставляем до полного остывания.

После того как банки остынут, лечо можно смело перенести в погреб, а можно хранить дома в кладовке. Зимой закуска украсит ваш стол и добавит потрясных овощных нот к вашим блюдам. И рекомендуем подумать о консервации с запасом, чтобы вскоре не обнаружить, что ваши полки уже опустели.

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