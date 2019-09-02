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Лечо по-болгарски: пошаговый рецепт душистой заготовки на зиму

Лечо прекрасно подойдет к блюдам из мяса и картофеля

понедельник, 2 сентября 2019, 20:18
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За окном начало сентября, и если вы еще не успели пополнить запасы заготовок на зиму, самое время ими заняться. Недавно мы рассматривали рецепты различных салатов из кабачков, а также делились советами, как правильно заморозить овощи. Сегодня предлагаем уделить время вкусной и очень ароматной закуске - лечо по-болгарски.

Этот вариант заготовки не отличается особыми трудностями в приготовлении, однако за счет ингредиентов в рецепте порадует вас приятным вкусом. Хранится лечо без проблем как в погребе, так и в квартире. Отлично дополняет мясные блюда и все варианты картофеля. Давайте-ка посмотрим, как готовится закуска, и что особенного в рецепте по-болгарски.

Рецепт лечо по-болгарски насчитывает всего несколько простых ингредиентов. Приведенный далее список рассчитан на 2 литра консервации. Итак, нам потребуются:

  • Помидоры (1,5 кг)
  • Разноцветный болгарский перец (1 кг)
  • Сахар (3 ст. ложки)
  • Соль (1 ст. ложка)
  • Гвоздика (2 шт.)
  • Душистый перец (2 горошины)
  • Черный перец (2 горошины)

Для приготовления лечо нам также потребуется мясорубка или блендер. А проделаем мы всего несколько шагов.

Шаг 1: Моем перцы, вычищаем семечки, корешки и нарезаем их кольцами или кубиками. На вкус вашей закуски это никак не повлияет. То же самое проделываем с помидорами, только с них стоит удалить кожуру, а нарезанные кусочки измельчить блендером или мясорубкой до состоянию пюре.

Шаг 2: Переливаем помидорное пюре в глубокую кастрюлю и ставим на огонь. На небольшом огне варим 15 минут, при этом помешиваем и снимаем пену. Спустя 15 минут добавим в посудину гвоздику и специи.

Шаг 3: В горячее пюре добавляем нарезанные перцы и продолжаем варить до их размягчения. Тогда же добавляем соль и сахар. Все это тщательно перемешиваем и варим еще 15 минут под крышкой.

Шаг 4: Еще горячее лечо раскладываем в сухие стерильные банки и закатываем. Ставим банки на крышки, накрываем теплым одеялом или пледом и так оставляем до полного остывания.

После того как банки остынут, лечо можно смело перенести в погреб, а можно хранить дома в кладовке. Зимой закуска украсит ваш стол и добавит потрясных овощных нот к вашим блюдам. И рекомендуем подумать о консервации с запасом, чтобы вскоре не обнаружить, что ваши полки уже опустели.

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