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Торт из кабачков с помидорами и сыром: простой рецепт вкусной замены тяжелым блюдам

Кабачковый торт - то, что вам непременно стоит попробовать, если вы любитель овощей

вторник, 3 сентября 2019, 20:58
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Торт из кабачков или кабачковый торт - то, что вам непременно стоит попробовать, если вы любитель овощей. Вкусное витаминное блюдо не только украсит любой праздничный стол, но и станет отличной заменой тяжелым мясным приготовлениям. Как вариант, украсить его можно помидорами, зеленью и сыром.

Готовится торт из кабачков довольно просто. The Lime вспомнил пошаговый рецепт, который осилит любой желающий, даже без особого опыта на кухне. Для него вам потребуются: молодые кабачки (1кг), яйца куриные (3 шт), сметана (125 г), мука (1 стакан), сода (½ ч. ложки), помидоры (500 г), чеснок (3 зубчика), твердый сыр (200 г), пучок укропа, зеленый лук, соль и черный перец (по вкусу). Давайте приготовим ваш овощной торт!

Шаг 1: Натираем молодые кабачки на среднюю терку. Добавляем в них яйца, соль, перец, соду и сметану. При желании всегда можно добавить любимую овощную приправу.

Шаг 2: Тщательно все вымешиваем и к полученной массе добавляем муку. Также вымешиваем до полного ее растворения. Тесто будет казаться слишком густым, но довольно скоро сок кабачков и соль его разбавят (если сока оказывается слишком много и тесто не густеет, добавляем еще муки). Пробуем тесто на вкус. При необходимости добавляем соль и перец.

Шаг 3: Выбираем для приготовления слоев нашего торта сковороду небольшого диаметра (до 18 см). Смазываем растительным маслом и хорошо разогреваем. Далее выкладываем тесто ложкой, равномерно распределяем его по всей поверхности.

Шаг 4: Коржи жарим на слабом огне под крышкой до румяного состояния обеих сторон. Готовые коржи складываем на тарелку.

Шаг 5: Даем коржам полностью остыть, немного подсохнуть и начинаем собирать торт. Для этого готовим острый сметанный соус: кладем в сметану мелко нарезанный укроп, давим чеснок, тщательно перемешиваем добавляем соль по вкусу.

Шаг 6: Помидоры режем тонкими пластинами. Сыр трем на среднюю терку. Далее смазываем каждый корж нашего торта сметанным соусом, кладем на низ несколько колечек помидоров и посыпаем тертым сыром.

Шаг 7: Последний корж тоже смазываем соусом, добавляем помидоры и сыр, посыпаем зеленью и луком. На этом этапе ваш кабачковый торт готов и его уже можно подавать на стол.

В качестве бонуса также предлагаем вам также видеорецепт по приготовлению торта из кабачков в домашних условиях:

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